Subastarán carta de Paul McCartney en la que salda una deuda de 1959

La carta de Paul está dirigda a Irene Brieley, quien era la dueña de una granja ubicada en Harlech, al norte de Gales, donde McCartney y George Harrison, quienes aún ni imaginaban que se convertirían en Beatles, se hospedaron en 1958 y 1959, durante unas vacaciones en las que viajaron a dedo por varias ciudades.

Durante su estancia, Paul y George conocieron al hijo de Irene, llamado John, quien era músico. Junto a él escuchaban el primer disco de Elvis Presley, ‘Rock n’ Roll’ y jugaban al billar.



También hicieron algunos intentos de tocar algunas canciones, como el éxito de Buddy Holly, ‘Think ir Over’ y vieron la presentación del grupo de su amigo, ‘The Vikings’, en un club local.



Sin embargo, en 1959, durante el segundo hospedaje, los futuros Beatles se fueron sin avisar y se llevaron una manta que pertenecía a la familia. Por ello, tiempo después y cuando ya Paul y George eran famosos, Irene les escribió en broma una carta recordándoles la ‘deuda’.



Y es entonces cuando aparece la pieza que será subastada. Se trata de la respuesta, muchos años después, en 1989, de McCartney recordando estos eventos y enviando un cheque a la mujer, cuyo monto no está especificado.



“Estimada Sra. Brierley. Su carta me llegó, finalmente, y lamenté saber sobre mi ‘deuda’. Recuerdo bien el tiempo que pasamos en Harlech, ¡y espero que el cheque adjunto resuelva nuestras diferencias monetarias! ¡Disculpe los garabatos porque estoy tratando de escribir esto en un tren expreso que salta mucho. Lamenté mucho lo de su esposo, era un hombre muy agradable. Por favor, todo lo mejor a sus muchachos. Saludos cordiales, Paul McCartney”; dice el texto de la misiva.



Actualmente, la casa de subastas tasa la primera oferta en 6.000 libras, equivalentes a más de 30 millones de pesos colombianos.