Asombro ha causado la historia de una mujer que fingió estar embarazada. Sostuvo la mentira a su pareja hasta tal punto que fue al hospital para dar a luz y le mostró al hombre fotografías de su supuesta hija durante dos meses.



Sucedió en Soledad, Atlántico. El 17 de agosto de este año, Danny Junior Rada Guerrero recibió la noticia de que su pareja, Shirly María Bolaños Ramos, supuestamente había dado a luz a una niña en la clínica Adelita de Char.

Sin embargo, la madre de la supuesta bebé regresó a la casa sin la pequeña, con la excusa de que estaba internada en UCI y que solo ella podía ir a la clínica a visitarla. El padre confió en la historia de s pareja y los días pasaron.



Según se ha indicado, la mujer le mostraba fotografías de la niña que en realidad eran sacadas de internet. La madre salía cada día hacia la clínica y pasaba horas allí, así que el hombre siguió creyendo la historia.



Pero, Rada sí notó algunas inconsistencias en la versión de Bolaños. Le pareció extraño que la menor apareciera con prendas costosas que él no le había comprado y se viera en brazos de una mujer que no era la supuesta madre.

La mujer solo había subido de peso. Foto: iStock

Fue así como el hombre se dirigió a la clínica el pasado 29 de octubre para preguntar personalmente por la niña, quien creía que había nacido unos dos meses atrás. Para su sorpresa, no había ninguna menor registrada como su hija.



En medio de los reclamos de su pareja, la mujer primero aseguró que había tenido un embarazo psicológico luego dijo que tuvo un aborto sobre los 8 meses de gestación. Ante las confusas versiones, el supuesto padre acudió a la policía. Allí, se pensó que se trataba de una desaparición forzada o, posiblemente, de un caso de tráfico de menores.



Ante las autoridades, la mujer confesó que solo buscaba que su pareja no se alejara de ella, por lo que inventó el embarazo, pero que en realidad no podía concebir desde hace 9 años.



Leonela Barraza, gerente de la Clínica Adelita de Char, comentó que Shirley “en el sistema no tiene documento de ninguna prueba de embarazo, como tampoco controles prenatales”. También se dijo que ella sí había asistido a la clínica en varias ocasiones pero solo a la sala de urgencias.

