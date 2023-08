El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

En el capítulo 74 de la competencia, los cocineros tuvieron que sacar sus ‘más grandes secretos de cocina’ para conquistar a los chefs y con el postre y así poder obtener las tan ‘inesperadas’ ventajas del ciclo.



Al iniciar el reto de ‘ventajas’ la presentadora Claudia Bahamón les dio la bienvenida a ‘los 12 apóstoles’ porque solo quedan 12 cocineros en la competencia, y Cris Carpentier preguntó ¿Cuál de los participantes será Judas?, por lo que se inició una conversación donde los participantes de ‘la cocina más famosa de Colombia’ hablaron sobre los ‘Judas’ de la competencia, mencionando que hay mucha hipocresía.

Cuando Carolina Acevedo recibió la visita de Jorge Rausch a su estación, ella le confesó que quiso hacer un tipo de cheesecake con galleta, pero al meterlo al horno, no creció como esperaba, por lo que él le aconsejó que hiciera un postre ‘napoleón’, y en la entrevista fuera de la cocina indicó que “ese sería el postre que haría Zulma”, este comentario no cayó muy bien con los televidentes quienes por medio de redes sociales la atacaron.



“Desde el primer día de MasterChef Celebrity dije que Carolina me iba a caer mal y efectivamente”, “Carolina Acevedo que señora tan tóxica, se ríe y muerde los aretes”, “Carolina es insoportable y aunque es buena, es sobrevalorada. Adrian y Nela son los mejores”, “es que no hay un capítulo en el que Carolina no saque su complejo de superioridad a la luz”, son algunos de los comentarios.

Es que no hay un capítulo en el que Carolina no saque su complejo de superioridad a la luz 😫

Nena, muy bien que hagas platos con nombres exóticos, pero deja de infravalorar a los demás y hacer comentarios tan fuera de lugar 🫶#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebrityColombia — tom (@tiramissuss) August 17, 2023

Carolina cálmate!! estás en una competencia de cocina no en una zona de... #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/rr6Gjx25TU — AndreMoreno (@AngyMoreno86) August 17, 2023

JAJAJJAJA Carolina de venenosa con los demás y ni la llamaron #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/5zBOAZu18L — CCB (@ccb__) August 17, 2023

Martha y Carolina criticando los platos de los otros cómo si los de ellas fueran los mejores y nos las llamaron qrisa, merecido #MasterChefCelebrity — Ale (@milaskimchi) August 17, 2023

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

