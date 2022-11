El pasado sábado 13 de noviembre, se llevó a cabo el Reinado Nacional de Belleza en el país, el cual dejó a la barranquillera Sofía Luna, de 22 años, como la ganadora del certamen 2022-2023. Sin embargo, las críticas y comentarios contra la realización del evento han tenido diversos puntos de vista, despertando sentimientos encontrados entre los espectadores.



Internautas y movimientos sociales han considerado que el concurso es un tema del pasado, pues ahora la sociedad está teniendo otro tipo de pensamientos frente a los estereotipos físicos y sexuales, por lo que han argumentado que no representa la realidad en la que se están sumergiendo las individualidades o los gustos diversos del gran cúmulo de la población.



No obstante, pese a las negativas y bajo rating que ha venido presentando en los últimos años, el reinado se niega a desaparecer. En las últimas horas se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales una nueva crítica contra la competencia, ya que se ha estado comentando mucho el tema del presupuesto.



La joven, de 22 años, ganó el Concurso Nacional de Belleza 2022-2023 Foto: Instagram:@sofiaosioluna

Esto luego de que Catalina Robayo, quien ofició como la presentadora oficial del certamen, saliera ante las cámaras con una tabla de madera con clips y no con un dispositivo digital para llevar algunos registros y los diálogos que debía pronunciar durante la velada.



El detalle no pasó desapercibido para Karen Sevillano, una de las influencers más reconocidas del país, quien con su particular sentido del humor decidió crear una clip en el que daba su punto de vista sobre para lo que ella es una evidente falta de recursos.



“¿Ni un iPad o una Tablet para una presentadora? Eso parece de esas encuestadoras que andan por la calle (...) las del DANE, Ay no que falta de presupuesto es esto”, expresó la creadora de contenido.



Al comentario le siguieron otros que apoyaron las críticas: ““Me colabora con una encuestica”, “Respeten a las del DANE que a ellas ya les dan sus dispositivos electrónicos ”, “Jajajja pensé lo mismo ‘se nota la falta de presupuesto’”, dijeron usuarios de internet.



El video se ha vuelto viral y ya acumula 31 mil “Me Gusta’, 569 comentarios, ha sido 968 veces compartido y cuenta con más de 350 mil reproducciones en TikTok.



