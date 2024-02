Astros y destinos: ¿en qué se basa la astrología y para qué sirve?

El tema esotérico cada vez toma más fuerza en las redes sociales de la mano de personas como Mhoni Vidente o Irina Tarot, y es que los “videntes” suelen dar predicciones de lo que le depararía el futuro de acuerdo con su signo zodiacal.

Cabe mencionar que son doce los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



¿Qué es la astrología?

¿La astrología es una ciencia? Foto: iStock

La Real Academia Española (Rae) define a la astrología como el “estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas”.



En la página web ‘Concepto’, se dice que la astrología tiene varios orígenes gracias a que la humanidad siempre ha buscado hallar el sentido entre los astros del firmamento.

Añaden que “la tradición astrológica occidental comenzó en Babilonia y el Antiguo Egipto, alrededor de 2.000 años a. C., vinculado con la religión y con la toma de decisiones de los reyes”.



La Universidad de Murcia agrega que, aunque los astrólogos definan como ciencia a la astrología, no lo es, debido a que esta “se basa en opiniones y en creencias y no en evidencias. Es consecuencia del pensamiento mitológico de las primeras culturas”.

¿Para qué sirve la astrología?

En la página web de ‘Psicología y Mente’, se destaca que la astrología sirve para:

Ayudarle a comprender mejor su personalidad, sus fortalezas, debilidades y su potencial. Identificar los momentos más favorables para iniciar proyectos y tomar decisiones importantes o realizar cambios en su vida. Descubrir qué tipo de carrera o profesión se adapta mejor a sus talentos e intereses. Comprender mejor la dinámica de sus relaciones con otras personas y cómo mejorarlas.

Recuerde que la astrología no es una ciencia, se trata de una práctica en la que se dan interpretaciones y predicciones que van de la mano de características personales que se le han atribuido a los 12 signos del zodiaco.



¿Cuáles son los signos más compatibles?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

