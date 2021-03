'El Desafío' del 2021 es en Colombia: ¿quiere saber dónde se graba?

El próximo lunes 15 de marzo a las 8 de la noche se estrena el reality show de 'Caracol Televisión' 'El Desafío 'The Box'', el cuál tuvo que ser aplazado hace un año debido a la emergencia sanitaria decretada en Colombia a causa de la pandemia de covid-19.



Esta edición será presentada por la modelo Andrea Serna, de 44 años, y la ex reina de belleza Daniella Álvarez, de 32 años.



Por primera vez será grabado en territorio cafetero en lo que han llamado un "lugar escondido en la selva". Según reveló Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento del canal, esta versión ocurre en Tobia, Cundinamarca, a tan solo 2 horas y 10 minutos de Bogotá.



"Estamos convencidos que no nos equivocamos; haber escogido Tobia es un acierto desde todo punto de vista. Estamos enamorados de Tobia y sus alrededores, Villeta, La Vega, Nimaima", dijo.



En un video publicado a través de la cuenta oficial del programa en Instagram, las presentadoras contaron más detalles de será este 'Desafío 2021'. A diferencia de las últimas ediciones, los equipos no estarán divididos por regiones.



"¿Quieren saber qué es un desafió? Desafió fue construir este complejo deportivo en medio de la selva, durante una pandemia y en tiempo récord", dijo Andrea Serna en una de las grabaciónes.



Y es que para la competencia tuvieron dos meses para construir una ciudadela que cuenta con 740 luces tipo show, 4 casas de 260 metros cuadrados con piscina, 5 cajas de diferentes colores con un total de 5 mil metros cuadrados y 12 metros de altura. Durante esta edición habrán tres playas 'altas' que se pueden convertir en playas 'bajas'.



También han anunciado que están generando empleos durante esta pandemia y que la cercanía con la capital es un punto positivo para poder llevar a cabo la producción. Son 163 personas trabajando en la competencia entre el grupo de producción, trabajadores locales, concursantes y las presentadoras.



