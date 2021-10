Tony Kamo y la 'sugestión progresiva' para la ansiedad y dejar de fumar

Antonio Moreno Cabello, conocido como Tony Kamo, es un psicólogo español reconocido por sus técnicas de hipnosis. Este sábado 9 de octubre estuvo en el programa Bravíssimo de Citytv.

Dentro de los temas que hablaron con Mónica Molano y Marcelo Cezán, se refirió a cómo hacer que en la vida las cosas marchen bien: "Una persona es el resultado de lo que piensa; si piensas negativamente, con enojo, siempre te va a salir la vida de esa forma. Simplemente dedícate a ver gente y te darás cuenta que los pensamientos negativos causan lo negativo".



También se refirió a los dos grandes bloqueos que son comunes: ansiedad y estrés. "A mayor ansiedad y estrés, mayor dificultad en nuestro pensamiento. Alguien es ansioso porque tiene el pensamiento en el futuro, nos preocupamos y no vivimos el presente. Le hace falta una liberación emocional. Eso bloquea la mente", dijo.​

En ese tema, se refirió a las crisis de ansiedad: "Cerca del 84 por ciento de las cosas que se piensa podrían pasar en el futuro, no ocurren. Lo importante es controlar la respiración; no hay que hiperventilarse. Una técnica cuando hay crisis es bajar el nivel de respiración, y tratar de estar tranquilo durante tres o cuatro minutos".



Además habló de la 'sugestión progresiva', la técnica que aplica en sus pacientes que les gusta tomar alcohol o fumar. "Eso es retroceder el mal que se tiene. De una manera progresiva, cada persona en esta situación se desvaría poco a poco: comienza fumando uno a la semana o tomando una copa, luego dos y así sucesivamente. La 'sugestión progresiva' buscar retroceder al principio para que no se llegue a necesitar de estas cosas para vivir".



Sobre el miedo aseguró que "es una interpretación errónea de algo" y que "cada persona hace una interpretación distinta de lo que ve. Si todo lo interpretas de maravilla, todo cambiará".

