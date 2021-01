¿En qué casos un perro viaja en cabina o en bodega?

El caso de Homero, el american bully que falleció en la bodega de un vuelo de Easyfly, que cubría la ruta Puerto Asís (Putumayo) - Cali (Valle del Cauca), causó indignación en el país y generó varias dudas sobre el transporte de mascotas en los aviones.



Dependiendo de la aerolínea, el trayecto y el tipo de avión se determinan los costos adicionales y los requisitos que deben cumplir los animales para viajar.



El factor que determina si las mascotas pueden viajar en la cabina es el peso, el cual no debe superar el límite de kilogramos dispuesto por cada aerolínea. El rango se encuentra entre los 7 y los 10 kilogramos.





Cabe aclarar que el peso del guacal está incluido en ese rango, no se cuenta por aparte.



Asimismo, para las mascotas que viajen en la bodega el límite es de 45 kilogramos, pero hay algunas que solo permiten animales que no sobrepasen los 20 kilogramos.



En este punto, algunas empresas como Avianca hacen claridad en que el peso para los animales que viajen en bodega también dependerá de la duración del trayecto: para vuelos de hasta 4 horas el peso será de 20 kilogramos y para trayectos de hasta 5 horas el límite es 10 kilogramos.



En otros casos, por ejemplo en Viva Air, no es posible transportar en bodega a ningún animal.

Los requisitos varían dependiendo de la aerolínea. Foto: iStock

Asimismo, es necesario tener en cuenta que las aerolíneas requieren tipos específicos de guacales. Por lo general, se recomienda que sean de tela.



Si el animal va en cabina, cada pasajero sólo puede transportar a uno. Durante el vuelo, estos deben permanecer debajo de las sillas delanteras dentro de su respectivo guacal.



No obstante, algunos animales tienen excepción, como es el caso de los perros de servicio, de rescate, lazarillos o de soporte emocional. A diferencia de las mascotas convencionales, estos viajan sin costo. Eso sí, siempre y cuando se presente la documentación médica que certifique que son animales de servicio.



A bordo no se permite a ningún animal menor de 8 semanas y se requiere presentar carnet de vacunación al día.



En cuanto a las razas permitidas, aerolíneas como Latam tienen un listado en el que se especifican las restricciones para perros y gatos.



Las razas braquiocefálica, tanto en perros como en gatos, requieren jaulas más grandes cuando viajan en la cabina, pues, según explica la aerolínea, estos animales tienen dificultades para regular su temperatura corporal. Por este motivo, no está permitido que viajen en la bodega.



En el caso de los perros, algunas de estas razas braquiocefálica son los bulldog, pitbull, chow chow, pug y shih tzu. En cuanto a los gatos se encuentran razas como persa, himalaya y birmano.



De igual manera, las razas denominadas como potencialmente peligrosas no pueden viajar en cabina.



La United Kennel Club, organización encargada de gestionar bases de datos sobre razas de perro alrededor del mundo, no describe la raza de Homero (american bully), como braquiocefálica, sin embargo, asegura que tiene influencia de razas como los bulldog, los cuales si están dentro de esta categoría.



María Fernanda Echeverry, la dueña de Homero, publicó la foto con él en sus redes y le dio el último adiós al can. Foto: Instagram María Fernanda Echeverry.

De acuerdo con Valentina Lugo, médica veterinaria de la Universidad de la Salle, las razas como la de Homero son sensibles a los cambios de temperatura bruscos, por lo que se recomienda que no sean traslados a ciudades con climas extremos.



La experta explicó que dentro de las bodegas de los aviones el nivel de estrés en los perros se eleva, lo que puede causar que hiperventilen o que sufran paros cardiacos o cardiorrespiratorios. Asimismo, resaltó la importancia de verificar que el material de los guacales permita un correcto flujo del aire.



Lo recomendable es hacer un chequeo a las mascotas antes de viajar, revisar que tengan las vacunas al día y que estén en buenas condiciones de salud. Además, evitar el uso de tranquilizantes, pues en ocasiones estos pueden inducir vómito y los animales pueden broncoaspirar.



