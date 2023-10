Video: en pleno TransMilenio hombres fueron captados tomando aguardiente

En los buses de TransMilenio suelen ocurrir todo tipo de situaciones sorprendentes, pues en diferentes ocasiones se ha podido evidenciar que hay personas que han realizado fiestas con djs, han cenado en una mesa como si fuera un restaurante, hacen el trasteo de sus casa con los articulados, entre otras.



Recientemente, este transporte público volvió a ser tendencia, pues se visibilizó el caso de dos hombres que estaban muy felices tomando licor mientras hacían su viaje en el bus.

La grabación fue compartida en la plataforma de TikTok y en 24 horas ha acumulado más de 291 mil reproducciones. En el clip se observa a dos hombres sentados en un bus, sin embargo, lo que más llamó la atención es que uno de ellos sostenía una botella de aguardiente y le servía trago a su amigo en un pequeño vaso de shot.



Uno de los sujetos vestía muy elegante con su traje de paño y corbata, y su compañero está vestido de una forma más causal, por lo que algunos usuarios pensaron que se podrían haber encontrado en el articulado por casualidad.



Asimismo, ambos mantenían una conversación muy agradable mientras se servían los tragos, pero no pudieron evitar que los otros usuarios de TransMilenio los observan extrañados.

El usuario de TikTok que hizo la grabación colocó de fondo un audio muy viral en la plataforma, el cual dice: “Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo, charlar de cualquier cosa”. Este se suele usar cuando otras personas están pasando un rato agradable y los demás quieren unirse.



Como era de esperarse, este video se ha vuelto viral en la plataforma y miles de usuarios no han dudado en comentar este hecho, incluso, algunos internautas han comentado que han vivido situaciones similares.



"Una vez me puse a hablar con un señor en TransMilenio y también me dio trago jajaja terminamos prendos desde el Portal Norte a San Mateo jajajaja"; "En unos añitos si Dios quiere"; "¡Huy parce y Néctar Rojo!!!, estos manes son temerarios"; "Le quedó perfecto el video jajajaja al audio", se lee en los comentarios.

