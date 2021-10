A una yegua embarazada le organizaron baby shower 'con bombos y platillos'

El cariño de los seres humanos por los animales parece no tener límites.



De hecho, las imágenes de la celebración del ‘baby shower’ de una yegua embarazada en el estado de Yucatán, en el norte de México, tienen a toda la sociedad norteamericana al tanto del nivel de emoción que pueden crear estos seres ‘de otra raza’.

Erika Couoh, como se identifica en redes sociales la dueña de ‘Camila’, un caballo blanco domesticado, fue quien compartió en su cuenta de Facebook las imágenes de la fiesta que le organizaron al animal en días pasados.



“Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si lo fueras. Eres nuestra hija y sé que habrá gente que me dirá que estoy loca por realizarte tu BABY SHOWER, pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros”, le escribió la joven a la yegua en la publicación que dio a conocer su festejo.



(Siga leyendo: Las 10 obras más colosales que se están construyendo en el mundo).

El singular baby-shower

En la galería de fotos que subió Couoh se ve cómo, junto con sus familiares, organizaron una verdadera fiesta conmemorativa para el animal que, según dicen, en próximos días dará a luz.



Por lo que se percibe en las imágenes, se tomaron bastante tiempo en la planeación del evento pues ‘Camila’ fue decorada con unos detalles de papel rosa que, a la altura de su vientre, representaron una especie de ‘envoltorio’ especial.



Unas bombas rosadas y azules se sumaron a un pastel conmemorativo con un retrato del animal para hacer de la celebración algo único y singular.

Aunque Erika Couoh no tiene más de mil amigos en Facebook, la publicación se ha vuelto tendencia y hasta el momento acumula más de 65 mil likes y 5 mil comentarios.



Por lo que se puede ver, la reacción de la gente ha sido muy acogedora.



“Señora: me encanta esto, los que están locos son los que le hacen daño a los animalitos. Yo no la conozco pero la amo por darle esa calidad de vida, y más a ellos que son tan maltratados y explotados… a ella se le ve lo feliz que es y lo bien que está…” y “Prefiero mil veces esto y que la gente te diga que ‘exageras’ a que pase como miles de caballos que terminan siendo desechados cuando ya no le sirven a la gente, o caballos que son explotados y maltratados. Felicidades”, son algunos de los comentarios más destacados.



(No deje de leer: Condenan a veterinario que abusaba sexualmente de los animales que atendía).

A la espera de que ‘Camila’ tenga su debido parto, lo único cierto es que la cría que nazca ya tiene varios ‘padrinos’ asegurados pues, por lo que se lee en los comentarios, quizás sea el caballo que más cariño ha recibido sin siquiera haber nacido.

Más noticias

En fotos: propuesta de matrimonio con una avioneta terminó en tragedia

La valiente historia de Zaid, quien sobrevivió a un incendio siendo un bebé

A joven le pagaron con un balde lleno de monedas lo que le debían de sueldo

Le cayó encima alguien que se arrojó de un edificio y 'vivió' para contarlo

Condenan a falso cirujano 'caníbal' que devoraba partes de sus pacientes

Tendencias EL TIEMPO