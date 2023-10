En menos de un año, el Pentágono documentó un total de 274 ovnis

El Pentágono de Estados Unidos anunció hoy que ha documentado un total de 274 avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) o Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs) entre agosto de 2022 y abril de 2023.



Este proceso tiene como objetivo analizar y comprender las posibles amenazas que estos fenómenos representan para la seguridad del país.

A través de un comunicado, el portavoz Pat Ryder informó que el Departamento de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional entregaron al Congreso el Informe Anual sobre OVNIs, en cumplimiento de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA).



(Además: Ovnis avistados y la desaparición de 20.000 personas: así es el 'Triángulo de Alaska').



Este informe abarca los avistamientos registrados desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, así como cualquier informe de avistamientos previos que no se había incluido en informes anteriores.



Durante este período, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa recibió un total de 291 informes de FANIs, de los cuales 274 ocurrieron durante este período y los restantes 17 datan de entre 2019 y 2022.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de ovni desclasificado por el Pentágono. Foto: Pentágono

Pat Ryder destacó la prioridad que se otorga a la seguridad del personal de servicio, bases e instalaciones, así como la protección de las operaciones estadounidenses en tierra, mar, cielo y espacio.



(Lea más: La Nasa revela el esperado informe sobre Ovnis: ‘la misión es hallar lo desconocido’).



Hasta la fecha de cierre del informe, el número total de casos bajo revisión por parte de AARO asciende a 800.



Hace un mes, la NASA anunció la creación de un departamento especializado en el estudio de los FANIs, reconociendo que los OVNIs no se han investigado adecuadamente y comprometiéndose a la transparencia en caso de descubrimientos significativos.



El administrador de la NASA, Bill Nelson, justificó la creación de este departamento con el propósito de analizar las "anomalías en los cielos" que se han registrado con frecuencia.



(Siga aquí: Historias del Cosmos: en busca de compañía extraterrestre).



Un estudio independiente encargado por la NASA, denominado 'Fenómenos Anómalos No Identificados', concluyó que la detección de FANIs suele ser casual, capturada por sensores no diseñados para ese propósito y con falta de metadatos completos.



El pasado julio, un subcomité del Congreso de Estados Unidos solicitó al gobierno que informara sobre los datos en su posesión respecto a objetos voladores no identificados, después de escuchar testimonios de exmiembros del Ejército que afirmaron haberlos avistado y aseguraron que las autoridades conservan evidencias de estos fenómenos.

*Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial basado en información de El Universal y contó con la revisión de una periodista y un editor.



- EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

Más noticias