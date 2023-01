Por estos días el puertorriqueño Bad Bunny ha sido foco de críticas tras aventar el celular de una fanática que quería una foto con él. El momento quedó grabado y queda claro cómo, sin aviso alguno, el cantante toma el aparato y lo lanza al agua, dejando desconcertados a todos los presentes.



Aunque hay personas que lo defienden, argumentando que la chica no respetó su espacio personal, lo cierto es que ya se están viendo las repercusiones. Algunas de sus canciones más exitosas han bajado considerablemente en los tops de Spotify, pues miles de fanáticos las dejaron de escuchar.

El intérprete de ‘Moscow Mule’ optó por dar una explicación en Twitter, pero tampoco fue suficiente para calmar los ánimos: “La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió.



Y es que los internautas no se explican cómo un artista de talla mundial puede comportarse de tal forma, considerando que la constante exposición viene atada a la fama.



De hecho, han aprovechado para recordar algunos episodios en los que a otras personalidades les han pedido fotos o autógrafos y, a pesar de encontrarse disfrutando de un plan familiar o íntimo, responden de buena manera.



Una de esas anécdotas fue compartida por unas meseras que tuvieron la suerte de toparse al piloto Checo Pérez en un restaurante la noche de Año Nuevo. Las mujeres buscaron un recuerdo al enviarle un papel con el mensaje:



“Hola, Checo. No queremos ser irrespetuosas con tu espacio ni con tu familia, pero somos muy fans de ti. ¿Podrías regalarnos dos autógrafos?”, lo que fue valorado por el mexicano, quien no dudó en devolver la hoja con dos dedicatorias en ella.

Checo Pérez durante Año Nuevo recibió un mensaje de parte de las meseras que lo atendían, en el cual le pedían tan solo dos autógrafos, a lo que el piloto mexicano agradeció que respetarán su privacidad y les regaló los dos autógrafos acompañados de un mensaje en el mismo papel. pic.twitter.com/ZPBk4wUkjr — Indie 505 (@Indie5051) January 3, 2023

Otro caso es el de Dua Lipa, quien en 2022 estuvo recorriendo el mundo en el marco de su Future Nostalgia Tour, y así llegó a Brasil en compañía de su familia.



En ese entonces se hizo viral un video en el que varios fanáticos se acercan y ella de manera respetuosa les dice: “Lo siento mucho, no me voy a tomar fotos porque estoy con mi familia. Pero fue un gusto conocerlos”.



Su actitud fue aplaudida en redes sociales, tildándola de dulce por la manera en que se dirigió a los fans.

DUA LIPA VC É A PESSOA MAIS PRECIOSA DESSE MUNDO SERIO EU TE AMO MUITO MULHER pic.twitter.com/JXwXizs44X — hugo (@breeakmyheart) September 10, 2022

