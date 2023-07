El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

Al iniciar el reto de eliminación, los cocineros con delantal negro fueron homenajeados con calle de honor, por los demás cocineros de la competencia.



Para poder permanecer, los cocineros debieron realizar una preparación libre, donde destacarán las diferentes características de la sal.

En los últimos capítulos de la competencia, el actor Jairo Ordóñez ha manifestado que se encuentra enfermo de una muela y durante los retos se puede evidenciar la molestia dental del intérprete.



En el reto de eliminación, ‘Biasso’, ‘Karoll’, ‘Zulma’, ‘Jairo’, ‘El Negrito W’ y ‘Juliana’ se enfrentaron por permanecer otro ciclo en la ‘cocina más famosa de Colombia’. Desde el balcón, sus compañeros exentos de eliminación mostraron la preocupación por el actor Ordóñez, pues aseguran que “se puede ver con un gran dolor”.



“El dolor está muy fuerte, pero ahí lo llevo, creo que el dolor me aumenta por el calor de la cocina”, indicó el actor.

En el momento de presentar su plato, Jairo Ordóñez manifestó tener dudas de su preparación, nombrando su plato ‘¡Ay, ay, ay, qué dolor!’. Sus compañeros indicaron que el actor “se veía muy, muy, adolorido desde el reto anterior, se le sentía, casi no podía hablar”, aseguró Karoll Márquez.



Tras la presentación de todos los platos, los chefs indicaron cuál fue el que no llenó las expectativas, indicando que la persona que abandona la cocina de MasterChef era Jairo Ordóñez, de inmediato sus compañeros no dudaron en expresar su tristeza.



“Se va Jairito y con él se va mucha generosidad”, “es la eliminación que más me ha dolido hasta el momento”, “hoy MasterChef perdió al caballero de la cocina”, “me duele mucho que se vaya”, fueron las primeras reacciones de sus compañeros.



También los chefs indicaron: “me duele mucho que te vayas, de verdad, me empieza a pasar que se me rompe el corazón cuando alguien que uno quiere tanto se va”, indicó Chris Carpentier.

De inmediato, Jairo Ordóñez no pudo evitar conmoverse y las lágrimas corrieron por su rostro y el de varios de sus compañeros de cocina.

Jairito a pesar de no estar en buenas condiciones, presento su plato 👏👏👏👏👏👏👏👏👏 #masterchefcelebrity pic.twitter.com/uAfPg4KNeO — Diana carolayne (@carolayne0814) July 22, 2023

Sufriendo por Jairo, esto puede ocasionarle una mala pasada 😢 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/pEybAzVfhh — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) July 22, 2023

También los usuarios de redes sociales no lo pensaron dos veces para mostrar sus opiniones por medio de las diferentes plataformas.

NO DIOS MIO SEÑOR JESUS QUE DOLOR TENGO EN EL PECHO NO PUEDE SER JAIRITO ESTO ES LO PEOR Y VERLO LLORAR ME PARTE EL ALMA NO DOY BASTA #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/B8jthwqZMB — gigi (@hoodmessy) July 22, 2023

#MasterChefCelebrity Se fue Jairo y es la primera vez que me duele que se vaya alguien en esta temporada pic.twitter.com/gMOHi4NuDh — Laura 👽 (@synthetxplastic) July 22, 2023

NO STOP THE COUNT REPITAN EL RETO, NO ES VALIDA ESTA ELIMINACIÓN, NO LA ACEPTO, NO ES REAL #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/NFnhWHkqw2 — gigi (@hoodmessy) July 22, 2023

