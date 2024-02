En La casa de los famosos, Gregorio Pernía se fue con toda: ‘Palacio de la hipocresía'

Los participantes de ‘La Casa de los Famosos 4’ deben permanecer varios meses encerrados y vigilados por diversas cámaras, mientras superan los diferentes desafíos que los nominan o no a las diversas rondas de eliminación en las que el público decide quién sale de la vivienda.



Las celebridades ya están presentando algunas dificultades en cuanto a su convivencia. El actor colombiano Gregorio Pernía notó ciertas actitudes en sus compañeros, por lo que le dio un discurso a los televidentes que lo estaban observando y, a su vez, a sus ‘roomies’.

“Creo que estoy nominado otra vez, aquí en la casa de los lagañosos, la casa de los hipócritas. Quiero aclarar que yo no vine a hacer amigos, es un juego que no me permite hacer amigos. Pero hoy descubrí el palacio de la hipocresía y descubrí que hay mucho conveniente”, expresó el actor.



Mientras sus compañeros lo observaban y asentían con su cabeza para manifestar que estaban de acuerdo con él, el artista continuó con su charla: “Es el palacio de la hipocresía y de gente conveniente, todo el mundo tratando de agradarle a todo el mundo para no ser nominado y no juegan de frente”.



“Abrazando al contrincante, poniendo las piernas encima del otro y dándole besitos. Me voy escondiendo dentro de todos los jugadores tratando de hacer una cara bonita, es conveniente y se trata de hipocresía”, finalizó Gregorio Pernía.

Gregorio Pernía enfrentó a todos sus compañeros



El tema no terminó al desahogarse con la audiencia y sus ‘roomies’, puesto que durante una reunión fue claro con lo que estaba percibiendo de la convivencia, lo que tomó a varios por sorpresa y Ariadna Gutiérrez lo alentó a que dijera los nombres de las personas a las que se refería.



“En el transcurso de esta semana, se lo digo con el mayor cariño, estamos en ‘La casa de los famosos’ y veo a gente parada mostrando la cara que es, veo el palacio de la hipocresía. Hoy dije: ‘Yo aquí no vengo a hacer amigos’. Me parece ser muy hipócrita ponerme una máscara de cristal con ustedes”, expresó el cucuteño.



A lo cual la virreina universal del 2015 le respondió: “Lo que estás hablando de la hipocresía, si nos tienes que decir algo, dilo con nombre y apellido. No es un juego grupal”. Ante esto, Pernía retomó la palabra: “Al que le caiga el guante que se lo achante, el que se dé por aludido ya sabe”.



Finalmente, no hubo un acuerdo de términos entre los participantes, pero continúa la tensión entre ellos para evitar ser eliminados en la próxima ronda.

Gregorio Pernía declaró la guerra abiertamente en La Casa de los Famosos

