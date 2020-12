Abuelo solitario llamó a la Policía para que lo acompañaran en Navidad

Fiorenzo Malavolti, de 94 años, se comunicó con la línea de emergencias de la Policía, en la mañana del 25 de diciembre. Aunque no se trataba de una situación de peligro, el hombre aseguró que requería la presencia de los oficiales en su casa, pues se sentía muy solo.



Malavolti vive en la comuna de Vergato, que se encuentra cerca a la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia.



La grabación de la llamada fue compartida por varios medios italianos. En esta se oye al anciano decir que “estoy solo en casa. No me falta nada. Solo necesito una persona que venga a intercambiar un brindis navideño conmigo. De pronto un soldado disponible que tenga 10 minutos para venir a verme porque estoy solo”.



“¿En donde vive? Esta bien, no se preocupe, ya le enviaremos a alguien. Saludos”, le respondió el oficial a Malavolti.



A la residencia del anciano llegaron dos oficiales de la estación de Alto Reno Terme. En la visita, Malavolti les contó anécdotas de su vida y compartió con ellos historias de su suegro, quien estuvo en la Segunda Guerra Mundial.



“Buongiorno, ho 94 anni. Non mi manca niente: solo una persona con cui scambiare il brindisi di Natale...” è la telefonata fatta ai #Carabinieri da un anziano, poco dopo raggiunto a casa dai militari della Stazione di Alto Reno Terme (BO). Orgogliosi di questo splendido regalo! pic.twitter.com/bTW8n5DUcF — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) December 26, 2020

Los agentes también ayudaron al hombre a realizar una videollamada con sus familiares. Además, no se fueron del lugar hasta cumplir con el pedido inicial: un brindis navideño.



En la cuenta oficial de Twitter de la Policía de Italia (Carabineros) se compartió la imagen en la que se observa a Malavolti y a los oficiales sosteniendo una copa. Los tres hombres llevan tapabocas, aunque solo uno de los agentes lo tiene bien puesto.



“'Solo necesito una persona para hacer un brindis de Navidad'. Eso fue lo que dijo un anciano a la línea telefónica de los Carabineros. Estamos orgullosos de este espléndido regalo”, fue el texto que acompañó la imagen.



Los usuarios no tardaron en reaccionar a la publicación. Felicitaron a los agentes y se mostraron conmovidos con la llamada de Malavolti.

“Esta noticia me emocionó. La más bonita del año. Un gran abrazo al abuelo y mis más sinceros deseos para él”, escribió el usuario @Mark30272981 en la publicación.



“Un gesto lleno de humanidad y amor. Un abrazo para los Carabineros.”, agregó @RobertoCoscelli



Al día siguiente, los oficiales regresaron a la residencia de Malavolti y le regalaron la mencionada fotografía. El anciano les agradeció y aseguró que se encontraba muy conmovido.



