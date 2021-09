Horror por hallazgo de cabeza de bebé cargada por un perro callejero

Se ha desatado horror en India luego de que un perro callejero fuera descubierto caminando con una cabeza de bebé en su hocico. Los hechos ocurrieron en la ciudad india Madurai.



El primero en darse cuenta de esta situación fue un niño pequeño que vio al animal el pasado 8 de septiembre y que se percató de que estaba cargando en su boca "algo extraño".



(Lea también: Investigan presunto maltrato a menor con graves heridas en Barranquilla).

El menor le siguió los pasos al canino, que metros después soltó la cabeza de un bebé cubierta de barro y aguas residuales cerca a la orilla de una carretera frente a la Oficina de Impuestos sobre la Renta, en Bibikulam.



Después de que las autoridades se percataran de lo ocurrido, comenzaron las investigaciones y la búsqueda del torso del menor fallecido. La policía de Tallakulam, junto con el comité de bienestar infantil del distrito (CWC) y otros funcionarios, inspeccionaron el lugar donde se encontró la cabeza.



Los trabajadores de saneamiento de la ciudad india también se unieron en la labor de búsqueda, investigando en los vertederos de basura y canales de drenaje cercanos.



(Le puede interesar: Samuel David fue víctima de muerte violenta: Medicina Legal).



La cabeza del bebé fue trasladada al Hospital Gubernamental Rajaji (GRH), donde se realizará una autopsia para ver si es posible determinar de qué falleció el menor, que, por sus condiciones, ya estaba muerto desde hace varios días.



De acuerdo al medio local 'Time de India', las autoridades buscaron registros de nacimiento de 10 días antes del hecho, no obstante, no encontraron registros en hospitales sobre bebés que luzcan de manera similar al infante que transportaba el animal.



“Verificamos que no hay registro de un bebé así en los hospitales. Es probable que el bebé no haya nacido en un hospital y quizá los padres se hayan desecho en secreto después del nacimiento”, indicó una fuente policial, según estableció el medio ya citado.



(Le recomendamos leer: A la cárcel pareja que le habría causado la muerte a niño de cinco años).

Por su parte, L Shanmugam, miembro del distrito de la CWC, le dijo al medio local que "también hemos pedido buscar en los registros del Hospital Gubernamental Rajaji de cualquier persona de la localidad de Bibikulam que pudiera haber dado a luz y llevado a su hijo a casa en los últimos 10 días ”.



Actualmente se encuentran revisando las cámaras de vigilancia del área para encontrar más información del caso; sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado nada sospechoso.



Hay varias hipótesis sobre lo que le pudo haber ocurrido al pequeño. La primera sospecha de la policía, según cita 'The Hindu', es que el bebé podría haber sido enterrado en un pozo poco profundo y quedar expuesto, por lo que el perro lo pudo haber encontrado por accidente. La segunda es que la cabeza pudo haber sido tirada en un basurero.



(Siga leyendo: Murió bebé de 20 meses que habría sido golpeado por sus padres en Medellín).



Tendencias EL TIEMPO