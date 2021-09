En fotos: 'La Montaña' de Game of Thrones bajó de peso y está irreconocible

Hafþór Júlíus Björnsson, el actor que encarnó a Ser Gregor Clegane, más conocido como ‘La Montaña’ en ‘Game of Thrones’, lucía un imponente físico en la serie. Hace varios años y gracias a su gran altura y contextura física, se consagró en diversas competencias internacionales como ‘el hombre más fuerte del mundo’.

En la actualidad, Björnsson decidió transformar su cuerpo para convertirse en boxeador y, por esa razón, se sometió a nuevos hábitos alimenticios y rutinas de ejercicios que dejaron su cuerpo totalmente irreconocible.



La enorme contextura física que solía exhibir Björnsson, de 32 años, es parte de su pasado. Aunque sigue teniendo bastante fuerza, su cuerpo ya no luce de la misma manera. A través de varias imágenes publicadas en las redes sociales, el atleta reveló cómo fue adelgazar 60 kilos para cambiar la grasa corporal en masa muscular y poder subirse a un cuadrilátero.

“¿Qué palabras describen estas seis fotos? Antes y después. El sábado 18 estaré luchando y no puedo esperar a mostrarles mis mejoras”, escribió ‘La Montaña’ en Instagram. En la imagen puede verse al islandés exhibiendo su cuerpo con los músculos marcados.

Mientras tanto, en otra publicación, Björnsson contó que cuando empezó con su nueva rutina de ejercicios y dietas pesaba 205 kilos y ahora pesa 155. “Me siento bien y saludable”, señaló a sus seguidores.



La destreza deportiva de Björnsson tuvo algunos hitos en su carrera. En 2016, por ejemplo, el atleta batió el récord del británico Eddie Hall, un competidor de fuerza que llegó a levantar media tonelada en peso muerto. El actor de ‘Game of Thrones’ logró superar ese registro por un kilo, lo que generó una cierta rivalidad con Hall, con quien se iba a enfrentar en una pelea de boxeo el pasado 18 de septiembre. De hecho, el combate contra Hall fue su principal motivación para comenzar su entrenamiento.

“Me he convertido en boxeador porque me gustan los desafíos”, aseguró el islandés, quien decidió dar un giro de 180 grados a su carrera con la excusa de desafiar a Hall, uno de sus históricos rivales en las pruebas de fuerza.



Sin embargo, la esperada batalla no se pudo desarrollar porque Hall tuvo que abandonar en la previa tras sufrir una lesión en el bíceps durante un entrenamiento.



De esta forma, ‘La Montaña’ se enfrentó al campeón de lucha libre Devon Larratt.

Gracias a los nuevos hábitos alimenticios y a las extenuantes rutinas de ejercicios, Björnsson ya no es el mismo hombre de 205 kilogramos que fue en el pasado. En la actualidad, se convirtió en un luchador 60 kilos más ligero para afrontar el reto de pelear contra Hall. Y aunque el combate se pospuso por la lesión de su rival, ‘La Montaña’ continúa centrado en su carrera como pugilista.



“Tiene mucho que ver con la forma de ser de los islandeses. Pertenecemos a un país pequeño, pero queremos ser recordados como gente fuerte que se enfrenta a condiciones difíciles en el día a día. Es nuestra mentalidad. Es el deseo de no abandonar y superarnos”, indicó Björnsson en las redes sociales.



Desde 2011 ha competido para ser el hombre más fuerte del mundo, ha ocupado el sexto y tercer puesto y logró alcanzar el primer lugar en 2018. “Solía pesar 205 kilos. Descubrí que cuanto más pesado era, más fuerte me sentía. Por ello me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando. Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura si piensas en ello”, añadió.

Pensando en su salud y en superarse a sí mismo, ahora en el boxeo, decidió cambiar sus hábitos y su entrenamiento para no solo verse bien y ganar fuerza, sino también pensando en su salud, por lo que ahora incluso menciona sentirse mejor mental y físicamente.

“Ahora que adelgacé unos 60 kilos, me siento 10 veces mejor. Más fuerte, con más energía y mejor concentración. Hace que la vida sea mejor. Cada día trato de superarme y ser mejor en todos los sentidos porque en el momento en que piense que soy el mejor en algo, será cuando empiece a empeorar”, mencionó en una de sus publicaciones.

*Con información de La Nación / GDA