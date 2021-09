Fotos: el antes y después de las actrices de 'Sex and the City'

Después de 15 años, la exitosa serie ‘Sex And the City’ regresa a las pantallas del mundo a través del canal de entretenimiento HBO Max.



Esta vez, sin la participación de uno de los personajes principales, la actriz Kim Catrall que protagoniza a ‘Samantha Jhones’, la más adulta del grupo.



La nueva temporada será llamada ‘Just Like That’ y estará protagonizada por tres personajes principales. Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) no solo serán la cara de los nuevos capítulos, también estarán dirigiendo como productoras ejecutivas.



La serie consta de 10 episodios y empezó a ser producida a finales de mayo. Hasta el momento no se tiene fecha de estreno, pero según información de la revista ‘Vogue’, será para finales de 2021.



La primera parte contó con 6 temporadas desde 1998 a 2004 sacando al aire más de 96 episodios a nivel internacional. La franquicia ‘Sex And the City’ también tuvo dos películas estrenadas en 2008 y 2010.



Aquí le mostramos cómo lucen ahora las actrices de la tan aclamada serie de principios de siglo.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

La actriz ha tenido una carrera consagrada en la televisión y el cine, participando en más de 25 producciones. Ha ganado cuatro Globos de Oro y dos Premios Emmy que obtuvo gracias a ‘Sex And The City’.



Hoy es la imagen de sus propios perfumes: Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC. También posee su propia marca de zapatos SJP.



Lleva casada casi dos décadas con el actor y cantante Matthew Broderick, con quien tiene tres hijos: James, de 18 años, y las gemelas Marion y Tabita, de 12 años.

El cambio de Sarah Jessika Parker desde 'Sex And The City' la serie. Foto: AFP / Twitter: @lucianodrehmer

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon)

Además de su carrera como actriz ha desempeñado un fuerte papel como activista social en la lucha por los derechos civiles y políticos de la sociedad estadounidense; centrándose en temas como la educación pública, la igualdad de ingresos salariales y el acceso universal a la salud.



Se postuló para ser gobernadora del estado de Nueva York, pero no le alcanzaron los votos para entrar en disputa.



Está casada desde 2009 con su esposa Cristin Marinoni a la cual conoció en una manifestación por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en 2002.

Cynthia Nixón desde 'Sex and The city' a hoy. Foto: Twitter:@CynthiaNixon/ EFE

Samantha Jones (Kim catrall)

Aunque no estará en la nueva temporada de la serie ‘Sex And The City’, la británica es uno de los personajes principales de la serie. Catrall ha participado en varios programas de televisión como la serie de terror ‘Tell Me a Story’ en 2018



Estuvo casada con el director de cine Mark Levinson desde 1998 hasta el 2004, temporada que aprovecharon para escribir el libro ‘The Art of the Female Orgasm’ publicado en 2002.



Kim Catrall en 2005 y ahora. Foto: AFP/ Instagram @ kimcattrall

Charlotte York (Kristin Davis)

Justo después de haber lanzado ‘Sex and the City’, la actriz empezó a involucrarse con entidades con fines filantrópicos. Se unió a la compañía Oxfam, una organización benéfica que busca soluciones a la pobreza y la inequidad social a nivel mundial.



La actriz tiene dos hijos adoptivos, el primero, Gemma Rose Davis, llegó en el año 2011 tras un proceso de adopción que mantuvo en silencio para evitar comentarios de la prensa y los fans de la serie, que apenas supieron del nombre del niño empezaron a especular que se lo había puesto debido a que así se llama su hijo en la serie.

Kristin Davis: cambio desde 'Sex and The City' a hoy. Foto: AFP / Instagram: @iamkristindavis

