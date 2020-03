¿Qué ha sido de los actores de la primera película de 'X Men'?

AFP

El actor ingles Patrick Stewart interpretó al 'Profesor X' quien fundó los 'X-Men' y la escuela para jóvenes super dotados en la saga. Es uno de los mutantes más poderosos debido a su capacidad psíquica. Ha tenido una amplia trayectoria en el cine y la televisión. Ha participado en 'Ted 2', 'Star Trek: némesis', 'La Tierra' y ha hecho la voz de diferentes personajes de las películas 'Bambi II', 'The Elder Scrolls IV: Oblivion' y 'Ice Age: Continental Drift'.



Junto con Ian McKellen han sabido preservar esa valiosa amistad que le ha demostrado a todos sus seguidores lo que les dejó a cada uno su participación en la saga. "Luego de eso trabajamos juntos en muchas cosas, y para ser franco estoy enamorado de él, pero bueno también mi esposa, así que no hay problema. El fue el que ofició nuestro casamiento", afirmó en el programa 'Wired: The Web's Most Searched Questions'.