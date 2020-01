Diez edificios que desafían las reglas arquitectónicas

I-mad.com

Estos edificios en forma de espiral fueron diseñados por el consorcio MAD Architects en Mississauga, Canadá. El proyecto Absolute Towers, entregado en 2012, nació de la necesidad de crear un conjunto de viviendas con un concepto completamente diferente. Su forma de espiral permite que los balcones de cada apartamento se conecten entre sí y que tengan una vista privilegiada y única.



El proyecto, además de ser innovador y brindarle un aspecto moderno a toda la ciudad, recibió el premio 'Best New Building in the America', entregado por El Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (en español).