Impresionante antes y después de dos personas atléticas con covid-19

Ahmad Ayyad

A mediados de marzo Ayyad comenzó a sentirse enfermo y pensó que había trabajado demasiado su cuerpo o que se trataba de una simple gripe.



Después de tener malestar general durante unos días, decidió acudir al hospital, donde dio positivo a covid-19. "Uno piensa que es una gripe exagerada y no la va a contraer", dijo Ayyad a 'WMAR 2 News', añadiendo que, "normalmente", no se enferma y que, "siendo tan activo" como él lo era, no pensó que se contagiaría.