Los actores de ‘Los años maravillosos’, 32 años después

Amazon- AFP

Fred Savage



El actor Fred Savage le dio vida al protagonista de la serie: Kevin Arnold, un adolescente que cuenta sus experiencias de vida mientras crece entre las décadas de 1960 y 1970. Gracias a su interpretación en la serie fue nominado, con tan solo 13 años, en la categoría de Mejor Actor principal en una serie de comedia en los premios Emmy y los Globos de Oro. De esta manera, fue el actor más joven en ser nominado.



Actualmente, el actor estadounidense tiene 44 años. Ha aparecido en un par de películas memorables como 'Las reglas de la atracción' y 'Austin Powers en Goldmember'; y en producciones de Netflix como 'Friends From College'.



También ha trabajado como director de televisión, dirigiendo varios episodios de 'Modern Family', 'It's Always Sunny In Philadelphia' y '2 Broke Girls'. Aparte de su trabajo en el mundo del cine y la televisión, Savage tiene una licenciatura en inglés de la Universidad de Stanford.