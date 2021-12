La modelo y presentadora de ‘Día a día’ Carolina Cruz ha dado tema para hablar en estos últimos días.



Mucho se ha dicho sobre la relación de ella con Lincoln Palomeque, su pareja y padre de sus hijos. Algunos rumores señalan que hay un distanciamiento entre ellos, aunque no se ha confirmado nada y todo permanece en simples especulaciones.

Primero, la también empresaria hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta en Instagram a comienzos de esta semana. La pregunta que llamó la atención de Carolina fue: “¿Quién es el papá de Salvador?”, a lo que ella hizo un gesto de confusión.



En su siguiente historia, la modelo dijo: “La verdad ese tipo de preguntas o de afirmaciones de un tiempo para acá me generan muchísima gracia”.



Recordemos que la presentadora y su pareja se sometieron a un proceso de fecundación in vitro para que ella quedara embarazada de Salvador, luego de perder un bebé.



De igual modo, cuando a Carolina le preguntaron si le gustaría volver a ser madre, es decir, tener un tercer hijo, se sinceró y dijo que su sueño era tener tres pequeños, pero que eso ya no era viable.



“Me arrepentí de no empezar antes porque tendría tres hijos. Amo la maternidad, mis embarazos han sido maravillosos, perfectos y estos dos chiquitines han sido mis maestros de vida. Me quedó faltando uno, pero ya no, con 42 apagada”, dijo la modelo en sus historias en Instagram.



Donde están los fans de Carolina Cruz? Aquí les contestó si va a tener más hijos… pic.twitter.com/X3YMai4wRE — YoSoyCívico (@leolemoine) December 7, 2021

Para el día de las velitas, este 7 de diciembre, Cruz compartió una historia que enterneció a sus seguidores en redes. En los clips se pueden ver las velas que encendió aquella noche, cada una marcada con un nombre o un deseo.



En algunas se leían las palabras familia, esperanza, paz y salud, en otras, estaba escrito en nombre de sus hijos: Matías y Salvador. El nombre de Lincoln no faltó, a pesar de que la pareja no comparte fotografías en las que se les vea juntos desde hace rato.



Otro nombre que llamó la atención de los internautas fue el de Mauricio Leal, su amigo y estilista que fue encontrado muerto en extrañas circunstancias el pasado 22 de noviembre en su casa en La Calera, junto al cuerpo de su madre, sobre quien se investigan aún las causas de su fallecimiento.

Así vivió la noche de velitas Carolina Cruz. pic.twitter.com/ConkM5Zx16 — Ana (@PuraCensura) December 8, 2021

De igual forma, un lindo gesto tuvo también Lincoln Palomeque hacia su hijo menor cuando posteó en las últimas horas, en Instagram, una fotografía junto a Salvador. La imagen cuenta con más de 113 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en los que los usuarios le encuentran el parecido a padre e hijo.



La familia de Carolina y Lincoln

La pareja comenzó una relación desde 2014, actualmente tienen dos hijos, Matías y Salvador.



A pesar de las especulaciones de una posible ruptura, esta sigue siendo una de las parejas más queridas de la farándula colombiana y, hasta donde se sabe, siguen juntos a pesar de los compromisos laborales de cada uno.



El estado de salud de su hijo menor, Salvador, quien ha presentado un crecimiento poco común en su cabeza, llevó a Carolina a crear una fundación para ayudar a madres y niños de bajos recursos que atraviesan una situación similar a la de ella y su pequeño.



De seguro, la pareja conformada por la modelo y el actor se han tenido que fortalecer para afrontar este difícil suceso.

