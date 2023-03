Revelar el género de un bebé, actualmente es todo un motivo de celebración que incluye a seres queridos y un emotivo momento en que salen bengalas de colores, según el género del pequeño o la pequeña.



¿Qué tal hacerlo el día del cumpleaños de uno de los padres? Aunque de forma inesperada, puede ser una forma creativa de anunciar que un nuevo integrante de la familia viene en camino, además de dar a conocer si será niño o niña.



En esta ocasión, un malentendido que incluye humo de colores y personas confundidas, pero felices, se apoderó de Tik Tok al mostrar cómo una joven compró una vela equivocada para celebrar el cumpleaños de su novio.



Entre familiares y amigos le cantan el cumpleaños a @MemoDeLaVega. En pocos segundos, el fuego de la vela que está en la torta se convierte en humo azul. Su novia, quién lleva el postre, comienza a reír mientras que su pareja salta emocionado abrazando a todos los que lo rodean.



“Es niño”, empezó a gritar el cumpleañero. Mientras que su novia, entre risas, aclara que sin querer compró la vela equivocada y que no es la revelación de género de su hijo (que aún no ha sido concebido).



Uno de los comentarios de la publicación dice: “Él se emocionó, amiga lo tienes todo”, ante la reacción del novio que parece ser genuinamente positiva. “Sé que es una confusión y que al menos se nota que quiere ser papá, pero diablos debe sentirse raro emocionarse sin que sea real” comparte otro usuario en la publicación que ahora tiene 4.7 millones de visualizaciones.



Semanas después, la pareja publicó un video en el que agradecieron por la reacción del público. De igual forma, en el mismo medio dejaron en claro que no serían padres y que la reacción de “Memo” hizo parte de la broma que su novia habría hecho sin tal intención.



