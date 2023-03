Recientemente, en TikTok se dio a conocer el video de una joven que se lanzó a la Bahía de las Ánimas, al parecer, en medio de un procedimiento policial. Esta situación le ha generado gracia a los internautas, quienes han convertido esta situación en meme diciendo de forma sarcástica que ‘La Sirenita’, Ariel, había llegado a Cartagena.

En las imágenes compartidas por el usuario @beefyangelbaby se logra ver a una mujer discutiendo con la policía. Mientras los agentes estaban en el muelle, ella se encontraba dentro del agua, bastante enojada y gritando.



El usuario de TikTok título su publicación con el nombre “Escena eliminada de la película de La Sirenita llegando a Cartagena” y colocó de fondo la canción “Bajo el mar”, un clásico de esta película infantil, por lo que no se logra escuchar que es lo que dice la mujer.

Esta grabación se ha vuelto muy popular en la plataforma y hasta el momento ha acumulado más de 3.3 millones de reproducciones, más de 365 mil me gusta y miles de comentarios de los internautas, los cuales han dado conocer su opinión sobre esta situación.



“Oye ven acá yo vivo en Cartagena y me pierdo de estos shows jajaja”, “El policía pendiente al chisme”, “Colombia es muy random, siempre pasan cosas absurdamente sin sentido, pero es la esencia jajaja”, “Su momento más humilde”, “Algunos dirán que se nos chirreteo Ariel”, se lee en los comentarios de la publicación.



¿Cuándo se estrenará la nueva película de ‘La Sirenita’?

El pasado 10 de septiembre de 2022, Walt Disney Studios reveló el tráiler oficial del live action de ‘La Sirenita’. Aunque la grabación dura un minuto, se puede ver que esta ocasión Ariel será protagonizada por la actriz y cantante afroamericana Halle Bailey. Esta película se estrenará el próximo 26 de mayo en los cines del país.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

