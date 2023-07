En plena ceremonia civil, una novia respondió que 'no' quería casarse. Aunque todo se trató de una broma, el notario se molestó y canceló la boda.

Lo que para la mujer fue un comentario inofensivo, para el juez fue una falta de respeto, pues no se puede jugar con la unión y el compromiso entre dos personas.

El usuario @abogadoarias compartió la historia de Danilo y Mirian, quienes se quedaron con las ganas de casarse ante la ley, luego de que el funcionario invalidara su unión.

Todo comenzó cuando la protagonista cuestionó su voluntad de casarse y respondió con un rotundo "no" ante la pregunta que formalizaba el acto. Aunque a los pocos segundos confesó que se trataba de una broma y dijo que "sí". El encargado se molestó.

"Señor Danilo, es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Mirian", preguntó el notario, a lo que el hombre respondió: "Sí". Por su parte, la mujer, entre risas, dijo que "no". En los segundos posteriores indicó que solo se trató de un chiste y se disculpó.

El registrador se enojó y expresó: "No, no tiene disculpa. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia. Pueden hablar con la secretaria y agendar otra fecha".

Los futuros esposos y los testigos presentes en la reunión quedaron sorprendidos ante la drástica decisión. Pese a los intentos, la pareja quedó desconsolada, lo que sería un día mágico, se convirtió en una terrible experiencia.

En TikTok, las opiniones estuvieron divididas, mientras unos respaldaron la decisión, argumentando que la seriedad es importante, otros consideraron que la reacción del juez fue exagerada.



Entre los comentarios se destacaron algunos como: "Yo hice bromas cuando me casé, depende del juez que contraten", "Todos merecen respeto, estuvo bien la respuesta", "Contraten a otro" y "Bien, no hay cabida para hacer este tipo de bromas".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO