El asombroso cambio look que le hicieron a un habitante de calle

João Coelho Guimarães es un brasileño, de 45 años, que pasó cerca de una década viviendo en las calles. Recientemente, conoció a un peluquero en la ciudad de Goiania, capital del estado de Goiás, ubicado en el centro de Brasil.



Alessandro Lobo, el estilista, decidió hacerle un cambio de look después de que João pasara por su negocio para pedirle una cuchilla de afeitar.

"Fue espontáneo. Pasó por la puerta y tenía mucha barba. Pidió una hoja de afeitar. Lo conozco desde hace un par de meses, siempre viene aquí. Entonces surgió la idea de darle un cambio de imagen", le dijo Lobo al medio brasileño 'G1', el cual cubrió la historia.



Después de peluquearlo y afeitarlo, su cabello y su barba se veían distintos; además, y para completar 'su cambio', le regalaron ropa nueva: zapatos, camisas y un saco.



Lobo, quien se dedicaba a la música, debió cambiar de actividad debido a las restricciones de movilidad y el aislamiento que trajo la pandemia del nuevo coronavirus.



Pero no adquirió fama internacional por su talento, sino por este gesto de solidaridad que pronto se volvió viral en las redes sociales y recibió una amplia atención de los medios de comunicación de su país.

"Miren la transformación del señor João Coelho hecha por nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos! ¡Que el 2021 sea de gran salud física, espiritual, mental y financiera para todos!", escribió Lobo en una de las publicaciones en las que compartió las fotos de su cliente.



"¡Esta es la campaña que queremos animar para que comience en 2021! 2020 fue un año difícil para todos, pero logramos reinventarnos y descubrimos cuánto nos necesitamos unos a otros !!!", escribió en otra publicación que hizo después de que la historia adquiriera relevancia nacional.

Un emotivo reencuentro

Pero las buenas noticias para el señor João Coelho no quedaron ahí.



Resulta que, después de que su fotografía fuera vista por miles de personas en Brasil, su hermana, María Guimarães, se reencontró con él.



La mujer vive en Brasilia, capital de Brasil, que limita con el estado de Goiás.



Según le contó Guimarães a 'G1', ella no sabía nada de su hermano desde casi una década atrás, por lo que quedó conmocionada cuando lo vio en redes y medios.



Sin embargo, y aunque quiso llevárselo a vivir a su ciudad, señaló que él rechazó la oferta.



"Dijo que no quiere venir conmigo. Yo lo respeto. El amor no es por la fuerza. Con solo saber que está aquí, pedirle que no se vaya y que nos mantengamos en contacto, vale la pena ", le dijo a 'G1'.

*Con información de La Nación (GDA - Argentina)