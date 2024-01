En baby shower, mujer embarazada rechazó propuesta de matrimonio por una triste razón

En las últimas horas, en la red social de TikTok se ha vuelto viral el video de una joven que rechazó la propuesta de matrimonio que le hizo su novio cuando estaban en pleno Baby Shower.



Por lo que se puede ver en las imágenes, la pareja había organizado un gran evento para revelar el sexo de su segundo bebé. En un principio todo marcha bien y explotaron el globo que muestra que el pequeño que vive en camino en un niño.

Luego de esto, el padre toma el micrófono para expresarle su agradecimiento a los familiares y amigos que los acompañaron en esta reunión. Además, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras de amor a su novia y madre de sus dos hijos.



Tras las conmovedoras palabras, el hombre sacó un anillo de compromiso de su bolsillo y se arrodilló para pedirle matrimonio a la joven. En ese momento, la mujer se veía bastante sorprendida, pero luego de unos minutos dejó a todos los presentes confundidos al rechazar la propuesta, y aseguró que tenía sus razones.



(Le puede interesar: Video: padres olvidaron a su hijo en centro comercial y se dieron cuenta en la noche).



La situación se puso más incómoda cuando el novio le empezó a preguntar por qué no aceptaba su propuesta. Ante esto, ella reveló que él le había sido infiel y que la mujer se encontraba presente en el baby shower.

En un clip anterior se veía que la amante había ido a la fiesta y le había regalado unas flores al hombre como muestra de agradecimiento de que la había invitado, algo que claramente molesta a la madre de sus hijos.



(Le puede interesar: Así luce Pam Ferris, 'Tronchatoro' en 'Matilda', tras 27 años del estreno del filme).



Este video fue compartido por la cuenta de TikTok @wilderjuracan y en poco tiempo logró acumular más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quienes han criticado al hombre y apoyado a la mujer.



"Lamento decirle que cuando uno se decepciona ya no hay vuelta atrás"; "Mis más sinceras felicitaciones para la chica, eres valiente por haber dicho NO, te mereces algo mejor y después de esto tú puedes con todo"; "Yo cometí un error similar hace 10 años no hubo perdón. la infidelidad no se perdona", son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

‘Estaba mamado’: Nacho Vidal, exactor porno, habla sobre su retiro de la industria

Mujer resbaló en pleno escenario luego de ganar un millón de dólares

Selena Gómez está próxima a lanzar su más reciente álbum: 'Espero que suene muy feliz'