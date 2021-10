Videos muestran impresionante explosión de taxi en plena calle en Argentina

El pasado lunes 25 de octubre, Buenos Aires fue impactada por una noticia que se volvió viral en redes sociales.



Un taxi se incendió y explotó cuando transitaba cerca de la esquina de José Antonio Cabrera y Anchorena.

Por fortuna, el hecho no desencadenó sucesos aun más terribles, pues el conductor tuvo lesiones leves y ninguna persona externa resultó herida.



La escena fue grabada por distintas personas que se encontraban en el lugar y algunas captaron el momento exacto del ensordecedor estallido del carro.

¿Cómo fue la explosión?

Según muestran las imágenes, el carro que estaba totalmente incendiado seguía avanzando con gran lentitud. El taxi se detuvo al chocar con otro automóvil que se encontraba parqueado en la misma calle.



(Lea también: Un camión se estrelló contra las hélices de un helicóptero en Argentina).



Después de unos minutos, el carro, que estaba envuelto en llamas, explotó dejando atónitos a los transeúntes.

Un taxi avanzó en llamas antes de explotar en la zona de Recoleta, Buenos Aires #Argentina pic.twitter.com/S1yLJjSJYe — Cristóbal Lobato 🖋 (@C_Lobato) October 25, 2021

Tremendo! El momento exacto de la explosión del taxi en recoleta pic.twitter.com/IDQMIvh7vu — Santiago Zeyen (@santizeyen) October 25, 2021

Según el diario ‘El Litorial’, el incidente comenzó cuando el tanque de gas del taxi estalló, esto fue lo que llamó la atención de las personas que estaban alrededor.



Posteriormente, ese fallo en el interior del automovil provocó que se incendiara y debido a que las llamas no fueron extinguidas a tiempo, el carro explotó completamente.



Los daños fueron netamente materiales. En la lista están algunas fachadas de edificios, el carro con el cual chocó el taxi y un automóvil que se encontraba cerca del lugar, este en menor medida que los otros dos.

Así explotó el Taxi. pic.twitter.com/L9dCeHNmon — Stephen Kong (@BetaKong05) October 26, 2021

¿Qué pasó con el conductor?

(SAME) estuvo en el lugar del accidente. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El conductor es un hombre de 64 años de edad, quien fue el primero en sentir el incendio, por lo tanto, se bajó del automóvil con rapidez



Sin embargo, las manos del taxista se quemaron y “debió ser asistido en el lugar por personal del SAME”, publicó la agencia de noticias ‘Telám’.



(Siga leyendo: Hombre con casa por cárcel pide ir a prisión porque no soporta a su esposa).



En una entrevista con el medio citado, Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) dijo que “no fue necesario trasladar al taxista a un centro asistencial”.



Además, añadió que el conductor "aparentemente iba solo”.



Según el medio ‘Telám’, Gabriel Rey León, bombero de la ciudad afirmó que el taxi quiso apagar el incendio, pero no logró hacerlo debido a que el carro se encontraba en una pendiente.

