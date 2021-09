Hombre murió luego de un golpe con un celular que le lanzó su novia

Un lamentable hecho se presentó en el municipio de Cafayate, al noreste de Argentina, después de que Roxana Adelina López, de 22 años, supuestamente asesinara a su novio cuando le propinó un golpe contundente en la cabeza con su teléfono celular.



Todo ocurrió el pasado 19 de abril.



Luis Guantay murió luego de una operación por trauma cráneo encefálico severo .

Según la información recopilada por el diario ‘La Nación’, López se habría enfrascado en una fuerte pelea con su pareja, Luis Guantay, quien, en medio del altercado, le habría propinado fuertes golpes en el rostro.



Como represalia, ella agarró su celular y lo lanzó sobre la cabeza de su novio, impactando contra el área conocida como ‘la sien’.



Después del hecho el hombre manifestó sentir dolores de cabeza y malestares corporales fuertes. Su estado de salud se fue agravando y tuvo que ir a urgencias en el Hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta, lugar en donde fue operado de un traumatismo craneoencefálico severo, pero no pudo resistir a la operación y murió.



La madre de Guantay denunció a López ante las autoridades.



La Fiscalía logró establecer que el golpe que había recibido el joven en ‘la sien’ era el causante de su muerte, por lo tanto, procedieron a realizar los trámites necesarios para la judicialización de Roxana, quien quedó sindicada bajo el cargo de ‘Homicidio preterintencional’.



Sin embargo, Roxana negó su participación en los hechos y se declaró inocente.

Ella argumentó, durante la audiencia de judicialización, que se estaba defendiendo de los abusos físicos propinados por Guantay.



López, por el momento, está en libertad.



Los hechos siguen siendo materia de investigación por las autoridades argentinas, las cuales aún no determinan si esta mujer es culpable o no por la muerte de Luis.

