Los tatuajes no están prohibidos en la inmensa mayoría de países del mundo. Sin embargo, en algunos países tener un tatuaje es sinónimo de ir a la cárcel, perder la posibilidad de conseguir un trabajo o, por lo menos, ser muy mal visto.



A continuación le contamos cuáles son los países donde tener un tatuaje puede constituirse en un serio problema, por si de pronto usted es una persona a la que le gusta viajar.

Japón, según el diario La Razón, es uno de los países donde está prohibido tatuarse. De hecho, en los saunas o en otros centros públicos, hay carteles que indican que las personas tatuadas no pueden pasar. Además, en piscinas públicas, bares o gimnasios, las personas tatuadas tienen prohibido el paso.



Y es que en el país nipón los tatuajes aún están asociados con los criminales en la cultura japonesa debido a una prohibición del Gobierno en el siglo XIX. No obstante, en Japón hay una gran tradición de dibujos en la piel.

En alunas culturas los tatuajes significan la vida eterna o el homenaje a un ser querido fallecido. Foto: iStock

Otros dos países donde están prohibidos los tatuajes son Sri Lanka y Myanmar. En estos dos territorios, los tatuajes son generalmente aceptados, pero en función del dibujo, pero no puede haber ninguna representación de Buda.



A pesar de que en Tailandia hay una gran cantidad de lugares y tiendas de tatuajes, existe una ley para que no se puedan tatuar imágenes de Buda. En este país asiático algunos consideran sagrados los tatuajes, pero no deben ser mostrados.

Verifique que las agujas que van a utilizar en su piel estén selladas en su empaque. Foto: iStock

Otros tres países donde tener un tatuaje es un lío son Irán, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Turquía. En el caso de Irán, los hombres tatuados no tienen problemas, pero las mujeres tatuadas deben ceñirse a los códigos islámicos y tienen que esconderlos debajo de su ropa.



En EAU, según el citado medio, los tatuajes se consideran una forma de daño auto infligido, y aunque no son muy comunes, las personas tatuadas deben quitarse los tatuajes para acceder a trabajos de servicios públicos como la Policía o el Ejército.



Por su parte, en Turquía, una ley prohíbe los tatuajes y las perforaciones entre los adolescentes, y tampoco se permite usar maquillaje o pintarse el cabello.

Denuncian detenciones arbitrarias en El Salvador Jóvenes detenidos arbitrariamente por tener tatuajes o vivir en comunidades pobres desde que se declaró el régimen de excepción en El Salvador. Tatuador en Cali. Foto: Archivo El Tiempo

