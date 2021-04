Siete exitosos empresarios que lo dejaron todo para ser felices

Ocupar cargos importantes en compañías u organizaciones puede ser uno de los anhelos más importantes en la vida de muchas personas, es por ello que resulta extraño escuchar que alguien decide dimitir de su puesto para dedicarse a actividades y pasiones que dejó de lado por ocupar su tiempo trabajando.



Muchas veces, estos grandes puestos consumen más tiempo del ideal y, aunque en ocasiones se facturan grandes sumas de dinero, la salud y la vida personal se pueden deteriorar.



Conozca los casos de algunos exitosos empresarios que decidieron dejar a un lado sus bienes materiales para enfocarse en aquello que cada uno percibió como su verdadera felicidad.

Pedro Medina

“Ahora vivo solo con lo que necesito y soy feliz”, dice Pedro Medina en su nueva casa en el campo. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Medina es un reconocido empresario colombiano, quien estudió relaciones internacionales, Economía e Historia en la Universidad de Virginia (Estados Unidos), donde también obtuvo una maestría en Administración de empresas.



Es recordado por abrir la primera sucursal de McDonald's en Colombia, en 1995. Al evento, que se ofició en el centro comercial Andino, asistió el entonces presidente Ernesto Samper Pizano, el Batallón Guardia Presidencial y la banda marcial del colegio Gimnasio Moderno.



Años después decidió cambiar por completo su vida: se mudó de su ostentoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá a una casa más sencilla, la cual, según le aseguró a EL TIEMPO en 2017, “es un pedacito del paraíso”.



Cambió los menús de hamburguesas por alimentos sembrados por él mismo en su huerta. Un nuevo estilo de vida del que dijo estar muy orgulloso.



“Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido, por las oportunidades que he tenido y la gente con la que he compartido, pero ahora estoy en otra búsqueda”, señaló.



Referente al dinero, declaró que “rico no es el que más tiene sino el que menos necesita”.



Carlos Yepes

Yepes nació hace 52 años en Medellín, es abogado, está casado y es padre de dos hijos: María Luisa, de 22 años, y Santiago, de 20. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Por medio de una entrevista concedida a EL TIEMPO, en julio de 2020, Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, relató las razones por las cuales dejó de ocupar un prestigioso cargo ejecutivo.



Desde su hogar en la ciudad de Medellín, comentó: “en los cinco años y medio que estuve como presidente de Bancolombia (en la organización estuve casi 23 años) entré a la clínica unas 10 veces”.



Además, explicó algunos de sus padecimientos durante ese periodo de tiempo.



“Primero fue el hígado, el páncreas, después de diabetes, me tuvieron que cortar 60 cm de colon. Me dio peritonitis, estuve 21 días en cuidados intensivos y salí con colostomía. Y a pesar de eso, seguía exigiéndome”.



Dichas complicaciones de salud y el poco tiempo que pasaba con su familia le hicieron replantearse el rumbo de su vida. Así que, finalmente, tomó la decisión de retirarse de la presidencia de Bancolombia, en 2015.



Después de salir del banco, “tuve la disciplina del día a día: rutinas para alimentarme bien, hacer ejercicio, todo lo que no había podido hacer antes. Después vino el libro ‘Por otro camino: de regreso a lo humano’, que durante ocho meses, se volvió mi trabajo”.



James Altucher

Es un neoyorquino, de 53 años, que en 2015 decidió ‘revelarse’ contra el sistema.



Aunque fue un importante empresario de fondos de cobertura en Estados Unidos, Altucher es reconocido por haber elegido tres pares de jeans, tres camisetas, dos pares de calzoncillos, medias y dos de zapatos para empezar una nueva vida.

Para continuar trabajando utiliza su computador y su iPad. Además, llenó una maleta con alrededor de 4.000 dólares en billetes de 2 dólares dado que, según declaró a ‘The New York Times’, “la gente siempre te recordará si dejas una propina con estos billetes”.



Altucher tenía una gran fortuna y vivía en un costoso apartamento en Nueva York gracias a su empleo. Sin embargo, ahora prefiere ser descrito como escritor, pues afirma sentirse más libre.



Su libro de motivación 'Choose Yourself' (Elígete a ti mismo, en español) llegó a la lista de los más vendidos del ‘Wall Street Journal’. Además, fue incluido en los mejores libros de negocios de todos los tiempos de ‘USA Today’.



Altucher declaró a ‘The New York Times’ que tiene “la ambición de no tener ambiciones”, es por ello que al mudarse de su lujoso apartamento, empezó un camino como ‘nómada’, “no tengo dirección”, comentó al medio.



Aseguró que no es una decisión ni una vida fácil, pero que es la vida que lo hace feliz y que decidió vivir.

Liu Jing Chong

En su momento, fue un importante y destacado empresario de la industria textil nacido en China.



Su decisión de abandonar la gran fortuna que amasó se dio luego de que sufrió un accidente automovilístico, en 2012, junto a algunos de sus amigos. Esto ocurrió en la provincia china de Qinghai, ubicada sobre la meseta del Tíbet.

Por fortuna no sufrió ningún daño físico, pero decidió hospedarse en un hotel cercano al hospital en el que estaban internados los demás afectados por el accidente. Todo lo que llevaba consigo era un libro de budismo.



En aras de buscar su felicidad, decidió despojarse de todos sus bienes materiales. “Me deshice de todas mis cosas, incluyendo mis siete autos, mi mansión, y mis casas de fin de semana. Compré una pequeña casa en la montaña que es suficiente para mis necesidades”, comentó al medio ‘China Daily’.



El medio vietnamita ‘The Goi Today’ explicó que se unió al templo Baoshan, al oriente de China, donde trabaja en una cocina comunitaria; además, dedica bastante tiempo a la meditación en su cabaña en la montaña Zhongnam, ubicada en la provincia de Shaanxi (China).

Bhanwarlal Doshi

De acuerdo con ‘Forbes’, el imperio del plástico que estuvo bajo el mandato de Doshi fue valorado en 600 millones de dólares (más de 2 billones de pesos colombianos).

RT firstpost: Delhi's plastic King Bhanwarlal Doshi renounces it all to becomes a Jain monk … pic.twitter.com/5m8ApbRbtW — Michael Vasanth (@Michael_Vasanth) June 1, 2015

Era uno de los empresarios más reconocidos en la India, de acuerdo con ‘BBC’, cuando, en 2015, decidió buscar su felicidad bajo el manto de la religión del jainismo.



Doshi pasó una década entera considerando unirse como monje de esta religión, conocida, entre otras cosas, por sus creencias y acciones estrictas.



Su familia no estuvo de acuerdo inicialmente, sin embargo, decidieron apoyarlo al percatarse de la felicidad que esta 'nueva vida' ocasionaba en el empresario.



“Estamos orgullosos de él. El honor y respeto que recibió cuando anunció su decisión es algo que hay que ver para creer”, afirmó Rohit, el hijo del empresario, al medio ‘Ahmedabad Mirror’.



Luego de tomar la decisión, se inició como monje en una ceremonia que duró tres días, en la ciudad de Ahmedabad, en el occidente de India.



En la actualidad se dedica al comercio, pues es la fuente de ingresos de esta comunidad casi extinta. Según ‘BBC’, inició una una vida de celibato y completa austeridad, en la que no tendrá ninguna de las comodidades modernas.



Se levanta todas las mañanas a las 4 a. m. para realizar el rito de alochana, o autocrítica, en la que considerará las actividades del día y las veces en que pudo haber herido algún animal, así sea un insecto.



Charles Feeney

Es cofundador del Duty Free Shoppers Group, tiene 89 años y, además, logró cumplir la meta de su vida: regalar todo su dinero a organizaciones benéficas del mundo.



En septiembre del 2020 anunció que su ONG ‘The Atlantic Philanthropies’, una organización internacional para distribuir su fortuna a buenas causas y proyectos en todo el mundo, dejaría de funcionar pues llegó por primera vez a la bancarrota tras su fundación, en 1982.

De acuerdo con ‘BBC’, Feeny declaró: "las personas deben definirse a sí mismas o sentir la responsabilidad de utilizar algunos de sus activos para mejorar la vida de sus semejantes, o de lo contrario crearán problemas intratables para las generaciones futuras”.



En la actualidad vive en un modesto apartamento de dos habitaciones en San Francisco con su esposa Helga.



Rubin Ritter

En diciembre del 2020, Ritten aseguró, por medio de un comunicado, que se retiraría de su cargo como codirector ejecutivo de uno de los sitios en línea más grandes de Europa: Zelando.

¿Las causas?, según el comunicado, “mi esposa y yo hemos acordado que para los próximos años, sus ambiciones profesionales deben tener prioridad”.



"Quiero dedicar más tiempo a mi familia en un momento en el que está creciendo. Después de más de 11 años increíbles en los que Zalando ha sido mi prioridad, siento que es hora de darle a mi vida una nueva dirección”, aseguró el ejecutivo, de 38 años.



Según informó ‘BBC’, Ritten ganó 8,2 millones (más de 30.000 millones de pesos colombianos) en 2019 y 24,5 millones (89.400 millones de pesos) en 2018, razón por la que se convirtió en uno de los ejecutivos mejor pagados de Alemania.



Su renuncia se oficializará en mayo de este año.

