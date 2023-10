Empresario en Ibagué dice que tiene vacantes de trabajo, pero nadie se quiere postular

El desempleo ha sido una de las problemáticas más grandes del país durante muchos años, ya que a muchos jóvenes y adultos se les dificulta poder encontrar un trabajo, ya sea por el horario, porque son madres cabeza de familia, porque no tienen un título profesional, entre otras razones.



De acuerdo con el informe del Dane, publicado el 31 de agosto del presente año, la tasa de desempleo se encuentra en 9.3%, y aunque esta cifra disminuyó 1.4 puntos frente al mismo mes del 2022 (10.6%), las personas siguen afectadas por la desocupación.

Sin embargo, hay emprendedores que aunque tengan sus vacantes abiertas durante mucho tiempo, son pocos los que se postulan y los que logran cumplir con las expectativas de cada empresa. Recientemente, un usuario de TikTok, que brinda en su cuenta tips para eCommerce y mercadeo digital, dio a conocer que no logra contratar a nadie.



‘No encuentro personal’: emprendedor molesto porque no halla trabajadores

El usuario @tommyemprende expresó su molestia, por medio de un metraje publicado en TikTok, en el que explica que aunque Ibagué es una de las ciudades con más desempleo en el país, aún no encuentra personal para su emprendimiento.



“Oigan, según el Dane, Ibagué por muchos años lleva siendo una de las ciudades principales de Colombia con mayor desempleo y sin joder, llevo un mes con dos vacantes publicadas en diferentes plataformas”, dijo el empresario.



El hombre dice que está en búsqueda de personas que sean aptas para trabajar en una tienda de ropa, para cargos de administrador de tienda y asesores de ventas y que en mucho tiempo solo le han llegado 5 hojas de vida: “Sin joder, me han llegado 5 hojas de vida y de esas cinco hojas de vida, 1 cumple con el perfil al 30-40%”.



Luego, realizó una invitación a los espectadores del video para que se postulen: “Si usted está buscando empleo y yo soy una hu***, yo no sé dónde publicar, en qué plataforma la gente de Ibagué busca empleo y usted está buscando para temporada, administración de tienda física, tiene experiencia en ventas, es responsable, le gusta el camello, escríbame porque yo soy una hu*** para buscar personas”.

