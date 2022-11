Diego Armando Maradona pasó a la historia por ser considerado uno de los mejores futbolistas que ha existido jamás. El ‘Barrilete Cósmico’, apodo que le puso el narrador Victor Hugo Morales, pasó a la historia luego de darle el paso a Argentina a la semifinal de la Copa del Mundo en México 86, tras realizar el gol del siglo.



Ese mismo año, alcanzó el segundo título mundial para la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y se posicionó en lo más alto del deporte más visto del planeta, un prestigio que permaneció vigente hasta su muerte el pasado 25 de noviembre de 2020, cuando un paro cardiorrespiratorio lo envió al reino de los cielos, su lugar, pues para muchos era considerado un Dios.

Maradona alzando la Copa del Mundo en México 86. Foto: EFE

Es muy fácil encontrar a personas que tengan anécdotas con Diego, ya sea conocidos que tenían un círculo cercano con él, o personas del común quienes gozaron con la hazañas deportivas del ‘Pelusa’. Sea cual sea el caso, Carlo Ferro VIera, un empresario argentino, puede ostentar estar en los momentos más oscuros de Maradona.



Para nadie es un secreto el historial de malas actuaciones del eterno ‘10’, desde casos de abuso sexual, drogas, alcohol y noches de desenfreno que lo llevaron a un bajón futbolístico en la década de los noventa, cuando llegaba a los 30 años de edad y salía subcampeón del mundo en Italia.



Ferro fue un reconocido publicista a finales de los 80. Tenía un club nocturno muy conocido en Buenos Aires, que era tildado como una de las casas de prostitución más cotizadas de la ciudad. La policía de ese tiempo estaba detrás de la vida nocturna, en especial del consumo de drogas.



En una redada de la policía, cayó preso él y Guillermo Coppola, exmanager de Diego, por lo que ambos fueron a parar en la cárcel Los Dolores, en la capital argentina.



En una entrevista para 'Teleshow', Ferro contó cómo llegó a conocer a Maradona y la manera en que llegó a ser uno de sus amigos más imprescindibles para su vida, incluso, afirmó ver al zurdo en sus escapadas a los hoteles más lujosos a consumir cocaína y a pasar la noche con mujeres de compañía.



“Yo lo recibí (Coppola) y hablé con el jefe del penal, porque estaban todos preocupados por ver dónde lo ponían. Imagínate que era una persona pública y muy importante, sobre todo por ser amigo de Maradona. Nadie se atrevía a mandarlo a un pabellón. ¡Ni siquiera al mío! Entonces sacamos las cosas que había en la oficina de requisa, la limpiamos y lo alojamos ahí con una cama. O sea que estaba solo. Pero desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana tenía que hacer sus necesidades en un tarro porque no tenía baño.



“Él (Maradona) lo iba a visitar a Guillermo, que le hablaba mucho de mí porque “rancheábamos” juntos, es decir, almorzábamos. Como yo tenía quién me comprara cosas, traía comida de afuera para los dos. Así que Coppola se apoyaba mucho en mí. Y, como yo no podía ir a la visita que le hacía Maradona para que me lo presentara, me hice pasar por mozo y así lo conocí”, dijo a ‘Teleshow’.

Carlos Ferro Viera: "Recordando a un amigo. Lo dejaron morir a #Maradona".: Uno de los amigos de Maradona asistió a la marcha realizada en el Obelisco pidiendo justicia por la muerte de Diego Armando Maradona. Carlos Ferro Viera habló sobre la muerte del… https://t.co/ozSbZuIUNv pic.twitter.com/qWzzY5y7Wr — Ariel (@FotosAriel) March 12, 2021 placeholder

De esta manera se volvió del círculo cercano de Diego. Es más, compartía con sus hijas y su esposa en las diferentes propiedades a las que concurría el futbolista, incluso, cuando Ferro salió primero de la cárcel que Coppola, pues fue un agradecido de lo que hizo con el empresario.



“A Guillermo lo trasladan a Caseros, donde yo lo iba a ver con su mamá, con su esposa, con sus hijas y con Maradona. Y le metí un teléfono StarTAC dentro de la cárcel, para que pudiera comunicarse hasta que salió”, dijo.



Lo que daría porque vuelvas a tener esa sonrisa, que dios te bendiga!!



Mucha fuerza Diego, tu amigo incondicional. 🇦🇷💙💙 pic.twitter.com/4bh29meeNe — Guillermo Coppola (@GuilleCoppola) November 4, 2020

Las adicciones del ‘Diez’

“En esa época (1994) no consumíamos ni él ni yo. Todo el mundo hablaba de mí como la mala compañía. Pero yo lo iba a buscar con su camioneta y Claudia Villafañe, su esposa, me recibía lo más bien porque no nos drogabamos”, expresó Ferro.



“Por ahí, había algún “recreíto”, como decía él, un lunes después de los encuentros. Pero era poco y nada. El problema fue cuando le dio positivo el dopping. Él tenía un contrato por el que cobraba 200 mil dólares por partido, pero al no jugar no cobraba. Entonces se bajoneó y empezamos a drogarnos”, agregó.



Expresó que la cocaína era llevada a domicilio en las residencias de Maradona y que, en algunos casos, iban a buscarla ellos mismos a los suburbios donde normalmente se sabía que vendían todo tipo de estupefacientes.

“Algunas veces la traía alguien y otras la íbamos a comprar nosotros. Yo iba con él en la camioneta al bajo Flores, en horarios nocturnos en los que no circulaba nadie, donde se la vendían. ¿Y a Diego quién le iba a decir algo?”, mencionó el empresario.

Diego Maradona, exjugador argentino. Foto: EFE

Para inicios de siglo, en el año 2000, el futbolista tuvo uno de los primeros episodios que lo tuvo casi al borde de la muerte por el consumo de psicoactivos en Punta del Este, uno de los centros vacacionales más conocidos de la Argentina. Ferro estuvo presente y narró algunos detalles del caso.



“Viajamos en dos aviones. En uno estaba Guillermo, Claudia, las nenas (hijas) y Diego. En el otro fuimos un amigo, que no quiere ser nombrado, y yo (...) nosotros tres parábamos en una cabaña a cincuenta metros de la casa principal, donde íbamos solo a dormir porque llegábamos en un estado deplorable”; dijo.



“Primero habíamos estado en la fiesta de Cipriani, donde también estaban Claudia y Guillermo. Y fue un papelón porque Diego había llegado muy mal conmigo. De ahí nos fuimos a la fiesta de Franco Macri (...) Yo me caía de sueño, porque veníamos sin dormir desde Navidad. Así que me volví a la chacra con la camioneta de él y, a mitad de camino, tuve que parar un rato para descansar. Habré llegado a las 3 o 4 de la mañana. Me fui arriba y me desmayé en la cama que estaba en el entrepiso. Así que no me enteré cuando llegó”; agregó.



Dice que cuando volvió a despertar cuando escuchó a Maradona pidiendo auxilio a todo pulmón, pues se encontraba atravesando por una sobredosis que le hinchó el rostro, a tal punto, que lo tuvieron que internar en Cuba, uno para tratar sus adicciones, y dos, para contrarrestar el efecto de cocaína.



“Yo ayudé a Diego. Y Guillermo me dijo: ‘Fierrito, limpia todo y andate de acá’. Había canutos en billetes, platitos....¡De todo! Yo agarré una bolsa de droga y la escondí en el techo de paja. Creo que todavía debe estar ahí si nadie se dio cuenta...Pero después pensé: ‘Es muy buena, algo me llevo’”.



“Cuando la familia se volvió. Para ese entonces, mi relación con Claudia no estaba nada bien. Era lógico, hoy la entiendo. Yo era el que me drogaba con Diego. Y él se había venido a vivir a mi casa, que era un lío....¡Pasó Ricky Martin, Cris Miró y qué sé yo cuánta gente más por ahí! Vivíamos de fiesta y la mayoría de las mujeres que salían con Maradona estuvieron en mi departamento. Por eso ella no me quería. Pero, cuando él me llamó, yo fui para Cuba.



Guillermo Coppola, Carlos Ferro Viera y Diego Armando Maradona Foto: Teleshow

Los amores ocultos de Diego



Así mismo, soltó un bombazo que hoy es tendencia en las plataformas digitales, pues mencionó un amor de Maradona, que para Ferro, ha sido uno de los mayores romances de la vida del deportista. Se trata de Laura Cibilla, la mujer que perdió un juicio contra el atleta y quien podría tener dos hijos de Diego.



“Desde mi punto de vista, fue el mayor amor de Diego. Creo que la quiso tanto o más que a Claudia. Lo digo por lo que yo viví (...) Era su gran compañía. Y él estaba profundamente enamorado. También es verdad que consumían juntos, cosa que Claudia no hacía.



“Yo no puedo hablar de cómo fue el amor con Villafañe porque yo no estuve en esa época. Pero, por lo que yo lo viví mientras estuve con Diego, Laura era todo para él. Ellos se conocieron en el 98.



Laura Cibilla: "Fue muy humillante". Con estas palabras recuerda Laura los resultados de la prueba de ADN de su hijo con Maradona. #QuiénEsMiPadrehttps://t.co/7mvFVbpkM2 pic.twitter.com/TMtDhuz8GR — ¿Quién es mi padre? (@quienesmipadre) October 29, 2022

Por otro lado, se especula que la modelo Natalia Gart fue otra de las amantes del ex Nápoli y que tuvo un hijo no reconocido de Maradona hasta el día de hoy. Es más, Ferro argumenta en su relato que fue un tema al que Maradona dijo explícitamente que no se iba a ser cargo y lo designó a él para que acarreara los gastos en los primeros años de vida del menor.



“En realidad, ellos se conocieron en un desfile de modas. Y, como tantas otras chicas, ella se acercó a Diego. Entonces empezaron a tener relaciones. Una de las últimas fue en el Hotel Cristóforo Colombo, días antes de que viajáramos a Punta del Este”.



“Yo no armé nada como se dijo. Cuando la chica quedó embarazada nosotros la auxiliamos (...) No se iba a hacer cargo de algo con lo que no tenía nada que ver. Me dijo: ‘Encargate. Vos la conocés’. No como haciéndome responsable, pero como ella era de mi ciudad yo me ocupe de los gastos. De todas formas, había un montón de chicas.



Entre las mujeres que concurrían la vida de Maradona esta la reconocida Mavy Álvarez, quien para ese entonces tenía 16 años. Ella demandó al astro por violación y por haberla echo entrar al mundo de la droga. Para Ferro él jamás tuvo que ver con el vínculo consensuado o no, que hubo entre Diego y Álvarez.

-Habló el empresario que le presentó a Maradona a Mavys Álvarez-



Carlos Ferro Viera sacó a la luz todos sus recuerdos, anécdotas y secretos luego de que Mavys denunciara públicamente a Maradona, y a otras personas de su entorno. #Maradona #Mavys https://t.co/MSstROFWkD pic.twitter.com/QJHEpheHbJ — Mundo Poder (@mundopoderok) November 19, 2021

Ferro y Maradona terminaron su relación en 2002, cuando internaron en una clínica de La Plata a Carlos. Esa vez se le paralizó la cara a causa del consumo excesivo de cocaína y, desde entonces, no quiso tener mayor contacto con el astro argentino, pues, según dice, hubiera podido ser el final de su vida. No obstante, no superó su adicción sino hasta diez años después.



“Yo estaba muy mal. Y Guillermo me dijo: “Volvé a La Plata porque te morís acá”. Diego estuvo un año llamándome y yo no le contestaba, porque no podía. Me habían acusado a mí de ser quien le había llevado droga a la quinta de Mastellone cuando se descompuso en el 2004 y nada que ver, porque yo ya no estaba con él. Pero nunca nos peleamos. Volvimos a hablar y tuvimos diálogo hasta los últimos días, pero perdimos esa cotidianeidad que teníamos cuando él vivía en mi casa y dejamos de vernos personalmente”, concluyó en la entrevista con ‘Teleshow’.



Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias