La empresa británica Oxitec fundada en 2002 y es respaldada por la Fundación Bill Gates.



Esta empresa es una compañía de biotecnología que desarrolla proyectos para la modificación genética de insectos, con el fin de mejorar la salud pública y la seguridad alimentaria, una vez se liberan para así realizar un control de plagas.

El piloto inició en el 2021, cuando Oxitec liberó en Los Cayos de La Florida, Estados Unidos, unos mosquitos para así tratar de frenar la propagación de insectos que transmiten enfermedades como el dengue y el zika.



De acuerdo con el Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales, el mosquito lleva el nombre de Aedes aegypti y fue aprobado en 2020 por las autoridades de Florida y la Agencia de Protección del Medio Ambiente o EPA en inglés.



Por su parte, la Coalición Medioambiental de Los Cayos se ha encargado de lanzar varias campañas en contra de este proyecto piloto, ya que manifiestan que la población de este sitio no fue consultada para desarrollarlo allí, además de asegurar que una vez los mosquitos sean liberados, será imposible de contenerlos.



La Agencia de Protección del Medio Ambiente -EPA- tras las manifestaciones en contra, EPA expresó que no encontró riesgos para el ser humano ni el medio ambiente, de igual forma, el congresista republicano Carlos Giménez, exalcalde de Miami, afirmó que se solicitará a EPA una investigación adicional.



Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales anota que en Los Cayos, solo el 4 por ciento de la población de mosquitos, "los Aedes aegypti son prácticamente los únicos que transmiten enfermedades".



Por su parte, los mosquitos genéticamente modificados contienen un gen denominado 'OX5034', los cuales se mezclarán con la población local de esta especie.



El gen modificado se encargará de hacer cruces con hembras 'naturales', que son las que trasmiten las distintas enfermedades. Estas no podrán sobrevivir y así se podrá tener una reducción de 12.000 mosquitos semanales durante tres meses.



Según el laboratorio, los mosquitos macho no morirán, sino que serán portadores del gen por lo que cuando se crucen con las hembras se transmitirá a las demás generaciones.



Oxitec por su parte, confirmó que en la ciudad brasileña de Indaiatuba, el proyecto tuvo éxito, ya que fue posible reducir en un 95 por ciento la propagación de los mosquitos en solo 13 semanas de tratamiento.

