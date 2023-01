Imagínese ahorrar el tiempo que se gasta discutiendo con los funcionarios de sus operadores de teléfono, internet, televisión u otros servicios por mal funcionamiento, contratando a una mujer para que reclame por usted y resuelva sus incidentes.



Karens for Shire se dedica a este negocio y ya es mundialmente famoso por prestar servicios a clientes que quieren evitar enfrentamientos verbales con compañías o personas con mala atención a los consumidores. El nombre se debe a una terminología estadounidense que se volvió viral en redes sociales para referirse a señoras malhumoradas que discuten airadamente y sin ninguna justificación: “Las Karen’s”.

El concepto se usa mayoritariamente de forma peyorativa, pero la empresa lo quiso acuñar para imponerse en el mercado y dar a entender su mensaje. Según el diccionario Urban Dictionary utilizado para traducir jergas locales anglosajonas, define a estas personas como unas mujeres de mediana edad “que harán todo lo posible para imponer sus creencias e ideales a cualquier individuo”.



Entre los servicios del emprendimiento se ofrecen cartas de quejas, correos electrónicos, trinos virales con la ayuda de varias “karen’s” y ‘mediadoras’ para la resolución de conflictos.



“Estamos recuperando el poder en todos los aspectos de la vida de las personas. Creemos que no debería tener que pagarle a un abogado miles de dólares para corregir una pequeña injusticia. En la mayoría de los casos, ni siquiera necesita un abogado. Pero, ¿qué opción tienes? Creemos que eso le da a las corporaciones la ventaja y lo explotan para llenarse los bolsillos”, dice la página principal de Karens for Shire.



“El costo de la pelea generalmente supera el problema y calculan que simplemente lo aceptarás y seguirás adelante. Ese ya no es el caso”, acota.



¿Cuánto cuesta contratar una Karen?



El sitio web oficial establece que el precio base es de 50 dólares y podrá llegar a un máximo de 75: “Tu karen irá más allá como solo una Karen puede hacerlo, pero hay límites: no está permitido que la persona haga actividades ilícitas”, expresa Karens for Shire en su misión.



De acuerdo con ‘Fox News’, la empresa ha recibido más de 2.300 solicitudes desde que inauguró su funcionamiento a mediados de 2022.



Un usuario de la firma contó su experiencia contratando Karen’s: “Mi familia y yo tuvimos una experiencia terrible en un Airbnb. Después de reclamar sin éxito, pedí la ayuda de una Karen y pude obtener un reembolso parcial, así como un cupón para mi proxima estadía”.



