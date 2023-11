Polémica: empresa pide a mujer verse 'menos embarazada' por compañera que perdió bebé

La mujer comenzó a pedir ayuda en foros en línea, pues al intentar usar prendas para ocultar su embarazo comenzó a sentir las altas temperaturas que le trajeron algunos desniveles en su cuerpo.



Por medio de foros de Reddit y después en las redes sociales, se hizo viral la historia de una mujer que se encontraba en estado de gestación y en su trabajo le solicitaron que se vistiera para verse "menos embarazada".



Esto como un gesto de "empatía" con otra de sus compañeras quien había tenido un aborto espontáneo de manera reciente.



Según lo descrito por la mujer, ella se encontraba en una clínica de fecundación haciendo el tratamiento junto a su compañera y otras mujeres. Todas quedaron casi al mismo tiempo en embarazo.



"Desafortunadamente, alrededor de las 23 semanas más o menos, una de las mujeres (que es muy dulce y una madre merecedora) tuvo un aborto espontáneo primero", dijo la mujer.



Esta situación la hizo sentir mal debido a que su compañera tenía la fecha de parto antes que ella y por eso pidió consejos a sus amigas del trabajo para tratar la situación pues tendrían que volver a verse.



"Mis dos amigas me aconsejaron que cuando volviera, debería cubrirme y verme 'menos embarazada' de ahora en adelante", puntualiza.



La mujer siguió el consejo, utilizó prendas anchas como sudaderas, pero esto le comenzó a costar, pues se sentía bastante incómoda y se sofocaba por las altas temperaturas.



"Es difícil usar una sudadera o sudadera con capucha que pueda cubrir completamente mi estómago de embarazada, y las mujeres embarazadas tienden a sobrecalentarse más rápido y más fácilmente que otras".



Luego de volver a utilizar su ropa de manera normal, la mujer pensó que sus colegas iban a comprender la situación, pero no fue así.



"Me dijeron que estaba siendo desconsiderada y me juzgaron mucho cuando les dije que no puedo y no haré eso. Incluso me dijeron que soy demasiado testaruda", finalizó su testimonio no sin antes pedir consejos a la gente en internet.

¿Pueden despedirme de mi trabajo por estar embarazada?

