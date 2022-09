Un insólito caso se presentó en Australia cuando una mujer recibió más de lo que esperaba en su cuenta bancaria. Thevamanogari Manivel obtuvo una transferencia multimillonaria después de poner una queja a una empresa.



La historia fue investigada por ‘Bloomberg’, que reportó que la mujer solicitó un reembolso a crypto.com a mediados de 2021. Lo que exigía eran 100 dólares australianos, que al cambio son 69 dólares estadounidenses, más de 250 mil pesos colombianos.



Por error, la empresa le consignó a su cuenta 10,5 millones de dólares australianos, unos siete millones americanos. Sin dudarlo un momento, Manivel empezó a gastar el dinero de su cuenta hasta que tiempo después las autoridades comenzaron a rastrear sus ingresos.



Siete meses luego del ingreso del dinero, crypto.com advirtió del error. Para ese momento ya la mujer había gastado una parte de lo consignado y no tenía con que devolverlo. Ahora la empresa la está demandando por fraude.



Según las leyes australianas, las transferencias no son reembolsables. Sin embargo, están buscando que les regresen el dinero. El lío judicial se enfoca en que Manivel pasó el dinero a otra cuenta que no está a su nombre, por lo que la compañía de criptomonedas no la puede tocar.

¿Qué hizo con el dinero?

Según lo que han encontrado las autoridades, Manivel transfirió la mayor parte del dinero a otra persona. Luego, se compró una mansión en Melbourne y regaló lo restante a su hija.



La casa que adquirió está a nombre de su hermana, que vive en Malasia, y tiene cuatro habitaciones y cuatro baños. El lugar supera los 530 metros, cuenta con cine privado, gimnasio y estacionamiento. Su valor fue de 1,35 millones de dólares.



Las autoridades australianas le están exigiendo que devuelva la propiedad o que la venda. El juez James Dudley Elliot, ya le ordenó que se deshaga de ella en los próximos meses. Agregado a esto, la mujer tendrá que pagar 19 mil dólares y 10% de interés del dinero que llegó a su cuenta por equivocación.



El caso no ha quedado allí y en octubre volverán a los tribunales esperando una nueva sentencia. Manivel apelará la decisión del juez y está buscando mantener su transferencia.



Por su parte la empresa ha estado sufriendo los efectos del error. En los últimos meses tuvo que despedir a 260 empleados para mantener los costos del lugar. Además, el mercado de las criptomonedas en Australia ha sufrido un duro golpe recientemente.

Crypto.com es una empresa fundada en 2016. Foto: EFE

