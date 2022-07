Las noticias de Elon Musk y sus conocidos no paran. Ahora, el padre del empresario es quien se encuentra en el ‘ojo público’ por una oferta que le hizo una empresa colombiana, que involucraría sus genes para una nueva generación Elons.



De hecho, el mismo Errol Musk dijo que estaría dispuesto a donar su esperma a mujeres de clase alta.

Tras confirmarse que Errol Musk había tenido bebés con su hijastra, las redes sociales no han parado de hablar sobre la controversial relación.



Sin embargo, el padre del dueño de Tesla vuelve a tomar la atención de los medios por unas declaraciones que dio al medio británico ‘The Sun’.



“Tengo una empresa en Colombia que quiere donante para embarazar a mujeres colombianas de clase alta porque dicen: ¿Por qué ir a Elon cuando pueden ir a la persona real que creó Elon?”, dijo Errol.



Como era de esperarse, el entrevistador le preguntó si estaría dispuesto a hacerlo. A lo que respondió: “Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

Es importante resaltar que Errol Musk tiene 76 años y en total ha engendrado siete hijos, quienes cuentan con diferencias de edades hasta de 48 años (La diferencia entre Elon Musk y la bebé de 3 años).



Esto inmediatamente lo descarta como un candidato para el proceso. Pues, según portales especializados, para que una persona pueda donar en Colombia se le exige tener entre los 18 y 50 años.



Sin embargo, el hombre sería el primero en saltarse los requerimientos.

¿Qué tendrá a cambio Errol Musk?

De acuerdo a la entrevista, la empresa, de la cual no se reveló el nombre, no le ofreció dinero al empresario, sino viajes de primera clase y experiencias de lujo.



"No me han ofrecido dinero, pero me han ofrecido viajes en primera clase y alojamiento en un hotel de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas", señaló el oriundo de Sudáfrica.



Y además se mostró ansioso por tener más hijos: "Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo".

