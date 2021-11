Más que YouTube: estos son los emprendimientos de los influenciadores

Las redes sociales se han convertido en una importante fuente de ingresos para muchos. Además de tener millones de seguidores, se debe generar contenido constante para atrapar a la audiencia y mantenerla conectada.



Eso lo conocen muy bien varios influenciadores colombianos, quienes han tomado su celular, cámara y computador para embarcarse en el mundo digital.

Una vez reciben las ganancias de YouTube u otras plataformas, todos ellos han decidido invertir y emprender.



A continuación, le contamos algunos de sus proyectos y empresas.



Luisa Fernanda W

La antioqueña, de 28 años, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Divva, su línea de productos cosméticos.



“Siempre había soñado con tener una marca de maquillaje. (…) No veía la hora de presentarlas”, dijo en sus historias de la red social Instagram, en donde la siguen más de 16 millones de personas.

Delineadores, lápiz para cejas, labiales y más ofrecerá Luisa Fernanda, quien también aseguró que todos sus productos no estaban testeados en animales y venían con empaques biodegradables.



Este no es el único emprendimiento de la ‘youtuber’ paisa, pues hace algunos meses abrió un restaurante con su pareja Pipe Bueno, el cantante de música popular.



El establecimiento está ubicado sobre la variante de Cajicá, Cundinamarca, y tiene platos y bebidas mexicanas con un costo de hasta 290 mil pesos.

Pautips

Paula Galindo es una bogotana, de 27 años, que adquirió el seudónimo de Pautips para mostrar su estilo de vida y rutinas de belleza en YouTube, en donde alcanza nueve millones de suscriptores.

La creadora de contenido digital creó Paula by Pautips para ofertar maquillaje al por mayor, como se lee en su página web.



Labiales, brochas, rubores, máscara de pestañas y paletas de sombras son algunos de sus productos, que tienen hasta el 45 por ciento de descuento.



Ami Rodríguez

Es el ‘youtuber’ que más dinero gana en Colombia, según un informe de la firma ‘Top Dollar Insight’, al sumar más de 900 millones de pesos en ganancias mensuales.

“Todos los niños crecen excepto dos: Peter Pan y yo”, es el lema de Ami, quien enfoca su contenido mayormente en bromas, blogs, y música para niños. Por ese material cuenta con más de 12 millones de suscriptores en la plataforma de videos.



‘Simsonlandia’, así se denomina el emprendimiento de Rodríguez. Es un apartamento ubicado en la localidad de Salitre, Bogotá, y está acondicionado como la casa de la familia amarilla de la serie ‘Los Simpson’.

El joven alquila el lugar por unos 300 mil pesos por cada noche y, bajo ese costo, sus huéspedes pueden disfrutar de todo el mobiliario de colección.



Calle y Poche

Daniela Calle y María José Garzón, conocidas en redes como Calle y Poche, son una pareja de influenciadoras que comparten su vida diaria con 7.5 millones de suscriptores en YouTube y otros números más en sus perfiles de Instagram.

Aunque no han creado empresa, las jóvenes lanzaron su libro ‘Sí, sí es contigo’, que para 2020 ya había vendido más de 80 mil copias y se imprimía por sexta edición, de acuerdo con el medio ‘Forbes’.



Así han recorrido eventos con su texto, pues incluso hicieron parte de la Feria del Libro de Bogotá 2019.



La pareja, que también es conocida por su activismo en la comunidad LBGTI+, está nominada a los People’s Choice Awards 2021 en la categoría Mejor Influencer Latino.

La Liendra

Mauricio Gómez, bajo el seudónimo de ‘La Liendra’, ha hecho carrera en distintas plataformas digitales con sus bromas.



El paisa, a pesar de que ha tenido que afrontar el cierre de varias de sus cuentas en Instagram, reveló a mediados de este 2021 sus inversiones y emprendimientos.

“Les cuento que todo va super bien, es uno de los proyectos más grandes en los que me he metido. Es un hotel en El Poblado, que lo entregan por ahí en un año y algo. Ahí va. Es algo a otro nivel”, les dijo a sus seguidores.



También mencionó que ha invertido en otras propiedades de finca raíz y de allí ha fortalecido sus fuentes económicas, en paralelo con sus redes sociales.

Paulettee

Paula Andrea Torres, conocida como Paulettee, es una ‘youtuber’, de 28 años, que ha consolidado su audiencia en redes gracias a su contenido de misterio.



La ‘influencer’, con más de seis millones de suscriptores en YouTube, lanzó en 2019 su marca Misters Market para ofrecer zapatos, medias, maletas y accesorios.

Según el perfil de Instagram de la marca, los objetos son coloridos y están disponibles para todos los gustos.

Kika Nieto

Erika Nieto suma 7.9 millones de suscriptores en YouTube, por lo cual se convierte en otra de las personalidades digitales más reconocidas del país.



La bogotana, de 28 años, tiene su contenido enfocado en tutoriales de maquillaje y moda. Pero más allá de promocionar los productos de marcas de renombre, decidió crear los suyos bajo su empresa 6:21.



“Representa una nueva oportunidad, un nuevo renacer”, se lee en la descripción de su página web.



Nieto ofrece productos para el cuidado del cabello, los cuales están hechos con extractos naturales y no fueron testados con animales. Son tres: revitalizante anticaída, sellador de puntas y tratamiento capilar.

