Los empleos en los cuales la gente se siente más insatisfecha

Vendedor publicitario



Este empleo en específico tiene la particularidad de convertir al trabajador en un ‘médium’ entre los servicios de una empresa y los clientes que no solo son particulares, pues en muchas ocasiones lo principal es buscar alianzas con otras entidades. El nivel de estrés, según el análisis, es quizá el principal foco de insatisfacción. Asimismo, no hay mayores expectativas profesionales y el entorno laboral no resulta ser el más acogedor. El portal ‘Vix’ también relaciona este empleo como uno de los más difíciles y que, además, tiene bajos sueldos.