Empleados de cementerio parodiaron meme del ataúd y fueron criticados

Uno de las situaciones que más le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales este año es la del grupo de hombres ghaneses que transportan ataúdes mientras hacen una típica danza, ritual que se realiza en ese país africano, habitualmente, en los funerales.



Este hecho ha causado sorpresa y risas, y el ritual ha provocado miles de memes creados por los internautas.

Pero no ha quedado solo en bromas de redes. Ahora, hasta se ha parodiado. Así quedó registrado en un video que realizaron los empleados del cementerio de Lomas de Zamora, ubicado en el sur de Buenos Aires, Argentina.



El portal de noticias ‘El Diario Sur’ reportó la publicación del video el pasado 30 de abril.



En el video, se observa a los empleados transportando los ataúdes en una carretilla y, segundos más tarde, se les ve bailando con los féretros vacíos al hombro, imitando los conocidos pasos del ritual ghanés.

Para algunos internautas, el momento fue una falta de respeto y burla, además de que se hizo en plena pandemia del coronavirus, la cual ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo.



"Qué falta de respeto", afirmaron los usuarios @avrinaudo y @CeciliaAlcira en Twitter.

Que falta de respeto — Alicia rinaudo (@avrinaudo) May 4, 2020

QUE FALTA DE RESPETO — CECILIA (@CECILIAALCIRA) May 4, 2020

"Innecesario, totalmente rajados (cobardes)...", escribió el usuario @Aefdj, en la misma red social.

inncesario.... totalmente bien rajados... — AEFDJ™🇦🇷🎧 (@AEFDJ) May 4, 2020

"Qué falta de respeto. Está bien que para ellos es un trabajo normal , pero en estos momentos, con tanta gente sufriendo", afirmó Susana Scaramuzzino en Facebook.



Pero también hubo muestras de apoyo.



"No es falta de respeto. Para ellos es un trabajo y punto. Además, los cajones estaban vacíos. Por favor, no los dejen sin trabajo, atrás de estos empleados hay familias", escribió Adriana Barroso en Facebook.



"Lamento que para algunas personas sea una falta de respeto, no hay que estar de acuerdo en todo", valoró Espinola Soledad en la misma red social.

Los protagonistas del reconocido meme son mejor conocidos como 'pallbearers', quienes se encargan de cargar los ataúdes durante estos funerales, mientras hacen su particular danza. Este servicio puede llegar a costar 20.000 dólares en Ghana.



La pandemia del nuevo coronavirus ha contagiado a millones de personas en el mundo. En Argentina, hay más de 5.100 personas contagiadas y han fallecido más de 270 .



