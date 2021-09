Por millonaria propina, botones no tendrá que volver a trabajar en su vida

Taskin Dastan trabaja como botones desde 1990 en el Hotel Korur De Lux, ubicado en el centro turístico de la ciudad de Aydin (Turquía).



Sin embargo, le ocurrió algo insólito: se convirtió en el prestigioso heredero de un turista que frecuentaba el lugar.



El encargado de los equipajes de los visitantes asegura que “trata a todos los huéspedes como si fueran de la familia, no como turistas”.



(Le puede interesar: Chile abrirá la Antártida para turistas extranjeros a partir de octubre).

Dentro del flujo de turistas que se hospedan en el hotel, Charles George Courtney era un británico que visitaba al menos una vez al año el lugar.



De hecho, la habitación 401 en la que se hospedaba desde 1997 fue rebautizada como ‘La habitación Charles’.



Fue Charles quien dejó parte de su fortuna a Taskin Dastan dada la cercana relación que construyó con él. Dastan cuenta que, cuando el hombre enfermó, en 2014, él y otros empleados fueron a visitarlo.



Se enteró de la noticia del testamento por medio de una llamada del consulado de Reino Unido. Se supo que Charles murió a principios de 2021.

(Lea también: ¿Le interesa viajar a Costa Rica? Estos son los requisitos).



Antes de su muerte, el británico ya lo había ayudado a nivel económico. “Era una persona muy graciosa y cariñosa. Nos dijo que quería dejar algo para la educación de nuestros hijos haciendo una broma en el hospital. No me lo tomé muy en serio antes”, comentó Dastan a medios locales.



Se sabe que en esa ocasión le hizo llegar una pequeña suma para sus hijos.



También se supo que Courtney dejó sumas de dinero más pequeñas a otros empleados del hotel. Y aunque no se sabe con exactitud la cantidad que heredó Dastan, medios turcos afirman que él no tendría necesidad de volver a trabajar en su vida. Al menos no como botones.



Sin embargo, el turco ha seguido cumpliendo con sus labores en el mismo puesto de trabajo ya que, según él, “ama su trabajo”.



Y fue, justamente, su gran servicio en el hotel lo que le valió un más que curioso legado.

