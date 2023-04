La plataforma de TikTok se ha vuelto un espacio en el que las personas pueden contar sus historias e incluso, hacer denuncias públicas sobre una situación en específico. En este caso, Samantha Zúñiga, una joven mexicana, utilizó esta red social para exponer el maltrato que le daba su jefa.

La joven trabajaba en un establecimiento de impresión digital. En los primeros clips que grabó se escucha una pelea que tuvo con su jefa, Gabriela, pues ella le expresó su inconformidad porque le empezaría a pagar quincenalmente y no cada semana como acostumbraba.



“No me puedes pagar a la quincena”, comentó Samantha, a lo que Gabriela respondió: “Sí, lo voy a hacer, porque estás desobedeciendo mis órdenes. Llega temprano y yo no tengo ningún problema”. Ante esto la joven contestó: “Si lo que quieres es pelear, no es conmigo Gabriela”.



En la grabación se puede ver que en ese momento entró un cliente y la jefa le insistía a su empleada que guardara silencio. Sin embargo, la joven alzó la voz y le preguntó: “¿Te da miedo que los clientes te escuchen?”.

La jefa insistió en que se callara y aclaró que eran sus clientes y no los de ella. En este punto la conversación empezó a subir de tono y la superiora comentó que iba a hablar del tema con un abogado laboral.



“A mí no me amenaces con los abogados, Gabriela. No puedes hacer eso, no puedes cambiar los pagos”, le contestó Zúñiga. Pero la mujer convencida de su postura, recalcó: “Les voy a pagar a la quincena y me protege la ley. Voy a discutir con una abogada. Ponte a trabajar, yo soy tu jefa, respeta las jerarquías, niña idiota”.



Además, agregó: “Te voy a pagar a la quincena. El patrón puede pagar a la semana o a la quincena”. Al final, para que la joven hiciera silencio, le dijo: “La única que aquí grita soy yo. Entonces no me contestes, cállate la boca y ponte a trabajar. Sí, te voy a pagar, pero cállate la boca”, manifestó.

Tras esta discusión, Samantha renunció a su trabajo y llevó esta situación ante la justicia mexicana. En un nuevo video, compartió una conversación que tuvo con su ex jefa a través de WhatsApp.



Para este entonces, la joven ya había publicado sus videos a su página de TikTok y a modo de burla Gabriela le preguntó: “¿Crees que pagaré por ese video? Nos vemos en la fiscalía?”. Ante esto, Samantha no se dejó intimidar y le dijo: “A mí no me escribas, no te tengo miedo”.



Esto no generó una buena reacción de su ex empleadora, quien contestó: “Nos vemos, nena. Prepárate, no te van a contratar en ningún lado. De eso me encargo yo. Acuérdate que está todo grabado”. La joven, sin ánimo de seguir conversando con ella, le respondió: “Bueno”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

