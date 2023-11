Tiktoker encontró tienda de empanadas a $500 en Bogotá: ¿dónde queda?

Josué Rodríguez, conocido por algunos como ‘Ey, Ojito’, es un creador de contenido que se dedica a hacer tiktoks en los que entrevista principalmente a estudiantes universitarios. Se volvió especialmente conocido por la serie ‘¿Cuánto cuesta tu outfit?’, por lo que muchos asocian sus videos con contenido ‘gomelo’.



En una ocasión reciente, el tiktoker visitó las cercanías de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que queda en el mismo barrio que el centro comercial Titán Plaza, con la idea de probar almuerzos que costaran alrededor de $5.000.



El lugar que más llamó la atención de los cibernautas fue una tienda en la que vendían empanadas a tan solo $500, por lo que con el presupuesto establecido de $5.000, le alcanzaba para nada más y nada menos que diez unidades.



“El tamaño no es muy grande, pero son a $500. Con $2.000 se compra 4”, declaró el tiktoker, dejando claro que el precio del producto le parecía muy asequible y justo. También aclaró que las empanadas no tenían arroz, sino solo papa, lo que desató un debate en los comentarios.



Lamentablemente, Rodríguez no dio la dirección exacta de la tienda, por lo que muchos cibernautas preguntaron a los estudiantes de la universidad la ubicación. Hasta ahora, no ha habido una respuesta clara, solo que queda cerca a la Uniminuto y a Titán Plaza.



Además, el creador de contenido probó la comida de otros establecimientos cerca a la institución educativa, como: ‘Los sándwiches de $6.000’, donde, valga la redundancia, venden sándwiches a $6.000.



En cuanto a sitios para comer postres, fue a ‘Megachurro’, donde venden churros a $1.500 con una salsa adicional a $1.000 y a ‘Caprichitos’, donde probó postres de fresas y merengones que “alcanzan para dos personas” a $5.000.

En los comentarios, algunos estudiantes le dijeron al influencer que le faltaron comidas por probar en la zona, como las arepas de $1.000, las “alitas de al lado de los churros” y los sándwiches de la cancha de microfútbol que cuestan $7.000, pero traen jugo y gomitas.



