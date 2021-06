Emotivo homenaje a Epa Colombia por parte de trabajadores y familia

El pasado miércoles 9 de junio Epa Colombia, la reconocida influenciadora colombiana, recibió un homenaje por parte de sus trabajadores, amigos y familia a causa del recibimiento de su nueva bodega para su producto Epa keratinas.

Karol Costa, una de las amigas de Daneidy Barrera (su nombre de pila), compartió el emotivo momento a través de sus historias de Instagram. En los vídeos se ve como sus empleados y familia la esperan para brindarle ánimos y palabras de aliento.



Adicionalmente, sus acompañantes en aquel momento, hicieron un mural en el lugar en el cual sus amigos, colegas y familiares, escribieron mensajes como: “el mundo nos espera”, “gracias infinitas” y uno de su madre, que escribió: “sigue adelante. Dios es maravilloso contigo. Te amo”.



En las historias también se observa cuando algunas mujeres toman un micrófono y le expresan algunas palabras a Barrera, quien, por sus expresiones, se percibe bastante conmovida.



En los últimos días Epa Colombia fue tema de discusión en redes sociales a causa de una publicidad para su nuevo producto de keratinas para niñas, que fue protagonizada por una niña afro. Los señalamientos criticaban el racismo de su mensaje.



A partir de esto, la influenciadora anunció que las ganancias de su producto serían destinadas a las personas más necesitadas de Chocó y Tumaco.



“Amiga mira, si tú me compras muchas keratinas de niña, toda mi ganancia será para el Chocó, toda mi ganancia será para Tumaco, porque yo sé que son personas que lo necesitan. Solicitaré a la Policía Nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de mi keratina”, aseguró la Epa.