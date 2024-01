La barranquillera Elianis Garrido es una actriz, modelo, bailarina y presentadora de televisión, que ha sido parte de producciones como ‘Los morales’, ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Protagonistas de nuestra tele’, por los cuales ganó un gran reconocimiento dentro de la industria.



Uno de sus más recientes trabajos fue de la mano del ‘Canal 1’, en el que fue parte de los presentadores del programa de farándula ‘Lo sé todo’ desde el 2018 hasta hace poco que anunció su salida del ‘show’ porque tenía nuevos proyectos a los cuales dedicarse, como la danza.

Su retiro generó diversas reacciones por parte de los televidentes, puesto que para algunos era la presentadora más querida de la producción durante los 6 años de trabajo junto al canal. Por tal motivo, le hicieron un video de despedida en el que hacían un recorrido por su carrera.



Esta fue la emotiva confesión de Elianis Garrido acerca del nacimiento de su 'hijo', tan anhelado



Durante la despedida que le hicieron en medio de la transmisión, Elianis Garrido le explicó a los televidentes que realmente su sueño era otro y que había luchado para poder conseguirlo, y que dejar las pantallas a un lado no era sencillo.



“Yo soy bailarina, soy instructora, desde allí seguramente ha nacido el resto de mi carrera como artista y siempre he deseado tener mi propio estudio de baile, esto no ha sido fácil por muchas razones, una de las principales, lo económico, y este año gracias a Dios, en un mes podré darle apertura a mi estudio de baile”, dijo la actriz.



Con gran nostalgia, la presentadora continuó diciendo: “Si yo no estoy pendiente de mi inversión económica y si yo no le meto el amor, mi cuerpo, mi conocimiento, mi talento y mi carisma va a ser muy difícil que despegue. Es ahora que mi proyecto me necesita y me voy a dedicar a mi academia en cuerpo y alma”.



Pues así como ella lo expresó, está completamente concentrada en su proyecto, por lo que en sus historias de Instagram le mostró a sus seguidores la emoción que tenía al quitar el letrero de “se arrienda” al local y escribió: “Aquí nace este hijo que he soñado desde niña. Pronto nos veremos y bailaremos juntos”.



Luego publicó una foto en la que sostenía un par de llaves en su mano y redactó: “¡Aquí arranca un sueño! Les iré contando el proceso, los detalles, ¡Todo!”, finalizó la bailarina.

Cabe aclarar que Garrido también tiene otros negocios, entre ellos el de ropa deportiva, Muakava by Elianis. Otro en el que ofrece productos de salud y bienestar para consumir, Q’ALY by Elianis Garrido y, ahora, su nuevo estudio del cual aún no se conoce el nombre.

Reviva los mejores momentos de la despedida de Elianis Garrido y Nanis Ochoa de Lo Sé Todo

