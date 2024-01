Emmanuel Restrepo, de ‘Rigo’, intentó evitar un robo en Bogotá y terminó golpeado

Emmanuel Restrepo ha ganado gran reconocimiento por su papel de ‘Carmelo’ en la novela ‘Rigo’, que es transmitida en el ‘Canal RCN’.

Igualmente, el colombiano es recordado por muchos gracias a su protagónico en la serie de Netflix, ‘La primera vez’, en la cual también se ve a Francisca Estevez, Cecilia Navia, Santiago Alarcón, Verónica Orozco, Adriana Arango, entre otros.



(No deje de leer: Reviven entrevista de 'Rigo' en la que revela los números de la suerte del chance).

Hace poco, el hombre, de 31 años, dio a conocer a través de las historias de su perfil de Instagram que quedó con una lesión luego de un robo en un supermercado.

Emmanuel Restrepo resultó lesionado en robo

Según Emmanuel, el 9 de enero estaba en una tienda D1 cuando dos mujeres entraron presuntamente a robar.



Las aparentes delincuentes habrían sido sacadas por unas empleadas del establecimiento. El actor, al ver que la situación se puso tensa, decidió intervenir.



(Lea también: Rigo y Chaves, como niños cuando estrenan regalo: presentan su nueva camiseta del 2024).

“Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas, ¿adivinen quién terminó metido?”, escribió el actor en Instagram.



Fue ahí, cuando resultó golpeado en un brazo dejándole una contusión que lo llevó a reflexionar sobre que no es bueno entrar en un conflicto solo por la adrenalina.

“Que alguien me expliqué por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad, ¿ahora qué me pongo en ese ‘turupe’?”, dijo.



Horas después, volvió a las historias de su perfil de Instagram para dar un parte alentador sobre su situación.



“Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos”, expresó.

(Le podría interesar: ¿Cuándo vuelve la novela de Rigo? Exigen el regreso tras dos semanas de incertidumbre).

'Evaristo tendría mal aliento': Julián Arango sobre su personaje en 'Rigo'

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Sena lanza curso para hacerse escolta: estos son los requisitos y fechas de inicio

Feminización facial de Mara Cifuentes: ahora dice que sí está feliz con su cirugía

Así se vería el elenco de ‘Betty, la fea’ al ser interpretado por actores de Hollywood