La actriz Emma Watson es reconocida por varios papeles de Hollywood, sin embargo, por su participación en la saga de ‘Harry Potter’ pudo consolidarse como una de las mejores actrices del mundo.

Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe, los tres protagonistas de la saga màgica ‘Harry Potter’. Foto: Warner Bros.

Es así como, por su papel interpretado a ‘Hermione Granger’ que la gran mayoría de personas del mundo la asocia con una mujer inocente y dulce, pues por su poca participación en redes sociales, su forma de ser se relaciona con lo único que se ha podido ver de esta mujer.



No obstante, recientemente, reveló varios aspectos de su vida en una entrevista hecha por ‘Vogue’, en la que fue bastante sincera, ya que contó secretos inéditos respecto a su vida personal y sexual, en donde se pudo saber cómo piensa y cuáles son sus ideas.



La actriz mencionó en su entrevista varios aspectos, pero el que más llamó la atención fue cuando manifestó que es muy importante para ella tener relaciones sexuales con consentimiento, pues según Emma, sin eso no habría ningún tipo de conexión genuina. También expresó que no está muy de acuerdo en relacionar su vida sexual con la vida cotidiana, pues son dos cosas totalmente diferentes.

Hace pocos días la actriz y modelo cumplió 33 años de edad. Foto: Instagram: @pradabeauty / AFP

Estas declaraciones fueron muy inesperadas, puesto que sentenció en su entrevista que le apasiona otras situaciones más intensas en las que estaban incluidas el sadomasoquismo, las fantasías sexuales y la sumisión total a la hora de hacer el acto sexual. Incluso, contó que llegó a conocer parejas quienes practicaban lo mismo, pero de una forma más continua.



Ella narra que estas experiencias le dieron un placer y una seguridad muy satisfactoria, por lo que la ayudaron a determinar qué es lo que quería sentir con respecto al sexo.



Asimismo, Watson mencionó un concepto que causaría mucha duda e intriga. Las palabras que ella mencionó fueron Sexo ‘Kink’, un término que para muchas puede ser desconocido.

El término 'Sexo 'Kick' viene tomando mucha fuerza en los últimos años. Foto: iStock

El sexo ‘Kink’, con el que se identifica esta intérprete, tiene como finalidad efectuar la práctica sexual que llevan a cabo personas que están totalmente libres de prejuicios y que están dispuestos a hacer realidad sus fantasías sexuales y experimentar nuevas sensaciones.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

