Flick Miles, una de las dobles de Emma Watson, reemplazó a la actriz en algunas escenas de ‘Harry Potter’. En ellas interpretó al icónico papel de ‘Hermione Granger’, la mejor amiga de ‘Harry Potter’ y ‘Ron Weasley’, en tres de las primeras películas de la saga.

En la industria de Hollywood, cuando se contratan actores jóvenes, es importante los horarios de trabajo, en ese entonces, Emma Watson solo podía trabajar cuatro horas al día.

En una entrevista para la agencia de noticias ‘BBC’, la mujer reveló cómo fue su participación en la famosa franquicia: “Cuando tienes menos de 16 años, no puedes trabajar durante varias horas en el set. Entonces para filmar lo más rápido posible usaban a Emma por cuatro horas y después a mi”.

La estrella estuvo presente en tres de las primeras películas de la famosa franquicia: ‘Harry Potter y la cámara secreta’ (2002), ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ (2004) y ‘Harry Potter el cáliz de fuego’ (2005).

Muchos no saben, pero ella hizo cameos importantes en varias escenas icónicas de las películas: "Yo era la doble de Emma Watson e hice parte de varias escenas relevantes de la saga de 'Harry Potter".

¿Qué escenas grabó Flick MIles?



En la entrevista, la mujer reveló que la escena más grande que participó fue cuando 'Hermione' se convierte en gato en 'Harry Potter y la cámara de los secretos'.

"Muchos no saben, pero la escena más grande que hice fue cuando 'Hermione' estaba en el baño. En ese entonces, Emma no podía disfrazarse de gato, porque era alérgica al pegamento del maquillaje”, detalló para el medio citado.

Maquillaje de la escena de la segunda entrega de la saga. Foto: Instagram: @flickmiles

La doble de Watson contó que se había sentido muy emocionada por ser parte de la segunda película, cuya participación fue de 20 segundos. Además, en otra entrevista habló sobre su experiencia en la tercera entrega de la saga, 'El prisionero de Azkaban'.

Según el periódico 'Scottish Daily Express', Miles habló de cómo fue grabar la escena del puñetazo a 'Draco Malfoy'. En el rodaje ambas actrices filmaron la escena.

"Nunca había dado un puñetazo en mi vida hasta ahora", reveló la doble.

La experiencia fue una gran oportunidad, aunque su escena finalmente no fue la que apareció en cámaras: "Mi puño era una porquería, probablemente la cortaron. Así que dejaron a Emma. Soy una persona muy poco atlética y nunca había dado un puñetazo", contó.

Set de grabación 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban'. Foto: Instagram: @flickmiles

Los productores grabaron ambas escenas con las dos actrices, porque su objetivo era unir la secuela. Sin embargo, las manos y las caras de Watson y MIles no conectaron, por lo que dejaron la escena de recorrido de la actriz de ‘La bella y la bestia’.

Finalmente, la mujer habló sobre la nueva serie de 'Harry Potter' que produce HBO. "Cómo fanática de la saga no puedo decir que no a la nueva serie. Sin embargo, no estoy segura cómo va a ser".

Cabe recordar que el reboot será una nueva versión de la historia del mago más famoso del mundo, en esta harán nuevos actores interpretando los reconocidos personajes de 'Hermione', 'Ron' y 'Harry Potter'.

